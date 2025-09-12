"Росатом" заявил об ударе дронов по Смоленской АЭС: что произошло и какова реакция Украины

Государственная корпорация "Росатом" заявила, что якобы дроны Украины угрожали безопасности Смоленской атомной электростанции. Инцидент мог произойти в ночь на 12 сентября во время массированного налета беспилотников на военные объекты Российской Федерации. Украинские власти тем временем предупредили о потоке дезинформации, которую продуцирует Кремль.

Related video

Инцидент с дронами на Смоленской АЭС мог произойти в 3:52 (по Москве), говорится в сообщении "Росатом" в Telegram-канале. В опасности, как уверяют россияне, оказался третий энергоблок: выбило стекла в административных зданиях поблизости.

Согласно заявлению "Росатома", которое появилось в 14:11 12 сентября, дрон упал возле вентиляционной шахты третьего блока, но никакого нарушения работы не было. В результате взрыва пострадали вспомогательные помещения: пускорезервная котельная и холодильная станция. Отмечается, что Смоленская АЭС, три энергоблока которой генерируют 3032 МВт, работает в штатном режиме.

Пресс-служба государственной корпорации РФ написала, что дроны, которые угрожали АЭС, якобы были украинскими. Впрочем, россияне не предоставили никаких фото или видео в поддержку обвинений.

Удары по РФ — Росатом о Смоленской АЭС 12 сентября

12 сентября около 15 час. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что Кремль после атаки на Польшу начал масштабную пропагандистскую кампанию для дискредитации Украины и прикрытия собственных преступлений. Указывается, что россияне начали распространять фейковые сообщения о "происках" украинцев, которые якобы причастны к событиям на польской территории.

Украинское командование пока не комментировало инцидент в Смоленске и налет БПЛА на РФ в ночь на 12 сентября. О нем также не упоминали на страницах МАГАТЭ и генсека МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Расстояние от Смоленской АЭС до границ Украины — около 200 км: севернее — Ленинградская область, восточнее — Москва.

Удары по РФ — где расположена Смоленская АЭС Фото: DeepState

Удары по военным объектам РФ — детали

Отметим, в ночь на 12 сентября состоялся налет дронов на военные объекты РФ. Россияне в соцсетях жаловались на взрывы и публиковали фото попаданий. Выяснилось, что под удар попали минимум две важных цели: загорелось на нефтебазе "Лукойл" в населенном пункте Кардымово (в 90 км от АЭС) и в порту "Приморск" под Санкт-Петербургом. Тем временем Минобороны РФ сообщило об атаке 200 БПЛА Украины: заверило, что силы ПВО сбили все аппараты. В отчет российского командования указывалось, что над Смоленской областью сбили 42 БпЛА. Местный губернатор заявил, что инфраструктура и россияне не пострадали.

Напоминаем, 9 сентября медиа The New York Times рассказало о 74 ударах ВС РФ по ядерному объекту в Харькове.