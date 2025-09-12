Загорелись "Лукойл" и нефтеналивной порт: РФ массированно атаковали более 200 дронов (видео)

В ночь на 12 сентября произошла массированная атака дронов на РФ. В Минобороны страны-агрессора отчитались о сбитии 221 беспилотного летательного аппарата, больше всего — в Брянской, Смоленской и Ленинградской области.

В Министерстве обороны заявили, что над территорией Брянской области ночью 12 сентября сбили 85 украинских БПЛА. Над Смоленской областью российская противовоздушная оборона якобы уничтожила 42 беспилотника, а над Ленинградской — 28 дронов.

Также под атакой были Калужская (якобы сбито 18 БПЛА), Новгородская (14 БПЛА), Орловская и Московская (по 9 БПЛА), Белгородская (7 БПЛА), Ростовская и Тверская области (по 3 БПЛА). По одному беспилотнику россияне якобы сбили над Псковской, Тульской и Курской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал за ночь всего о 9 уничтоженных беспилотниках, которые летели на российскую столицу. По его словам, экстренные службы работают на местах падения обломков.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заверил, что пострадавших и разрушений в результате сбития 85 дронов над регионом нет.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин по состоянию на 7:18 заявил, что на регион осуществлена массированная атака. По его словам, было успешно сбито или подавлено 42 беспилотника.

"По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет", — написал российский губернатор.

Хотя местные жители публиковали видео с масштабным пожаром, как утверждают OSINT-аналитики канала "КиберБорошно", на нефтебазе "Кардымово" в Смоленской области, принадлежащей ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт", Анохин не подтверждал возгорание.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял, что в регионе из-за атаки дронов произошли возгорания в порту "Приморск" на одном из судов и на помповой станции. По его словам, по состоянию на 7:11 пожары были ликвидированы.

Украинское командование на момент публикации новости не комментировало атаку БПЛА на российские регионы.

Атака дронов на РФ 12 сентября: детали

Во время массированной атаки БПЛА на РФ 12 сентября взрывы раздавались в Смоленске — там местные жители сообщали о попадании по заправке или нефтехранилищу компании "Лукойл". Губернатор Смоленской области Василий Анохин предупреждал об угрозе атаки дронов.

Также в ночь на 12 сентября сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он заявлял об атаке на нефтеналивной порт "Приморск", где вспыхнул пожар на одном из судов. Всего, по его словам, над областью сбили 30 БПЛА.