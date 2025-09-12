Загорілися "Лукойл" і нафтоналивний порт: РФ масовано атакували понад 200 дронів (відео)

В ніч на 12 вересня відбулася масована атака дронів на РФ. В Міноборони країни-агресорки відзвітували про збиття 221 безпілотного літального апарата, найбільше — у Брянській, Смоленській і Ленінградській області.

Related video

В Міністерстві оборони заявили, що над територією Брянської області вночі 12 вересня збили 85 українських БпЛА. Над Смоленською областю російська протиповітряна оборона нібито знищила 42 безпілотники, а над Ленінградською — 28 дронів.

Також під атакою були Калузька (нібито збито 18 БпЛА), Новгородська (14 БпЛА), Орловська та Московська (по 9 БпЛА), Бєлгородська (7 БпЛА), Ростовська і Тверська області (по 3 БпЛА). По одному безпілотнику росіяни начебто збили над Псковською, Тульською та Курською областями.

Мер Москви Сергій Собянін повідомляв за ніч загалом про 9 знищених безпілотників, які летіли на російську столицю. За його словами, екстрені служби працюють на місцях падіння уламків.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз запевнив, що постраждалих і руйнувань внаслідок збиття 85 дронів над регіоном немає.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін станом на 7:18 заявив, що на регіон здійснено масовану атаку. За його словами, було успішно збито чи подавлено 42 безпілотники.

"За попередньою інформацією, постраждалих і пошкоджень інфраструктури немає", — написав російський губернатор.

Хоча місцеві жителі публікували відео з масштабною пожежею, як стверджують OSINT-аналітики каналу "КіберБорошно", на нафтобазі "Кардимово" в Смоленській області, що належить ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт", Анохін не підтверджував загоряння.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявляв, що в регіоні через атаку дронів сталися загоряння в порту "Приморськ" на одному із суден та на помповій станції. За його словами, станом на 7:11 пожежі було ліквідовано.

Українське командування на момент публікації новини не коментувало атаку БпЛА на російські регіони.

Атака дронів на РФ 12 вересня: деталі

Під час масованої атаки БпЛА на РФ 12 вересня вибухи лунали в Смоленську — там місцеві жителі повідомляли про влучання по заправці або нафтосховищу компанії "Лукойл". Губернатор Смоленської області Василь Анохін попереджав про загрозу атаки дронів.

Також в ніч на 12 вересня повідомляв губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Він заявляв про атаку на нафтоналивний порт "Приморськ", де спалахнула пожежа на одному із суден. Загалом, за його словами, над областю збили 30 БпЛА.