Ключевой хаб для "теневого флота": порт в Приморске атаковали дроны СБУ, — источники

В ночь на 12 сентября во время атаки дронов на Приморск в России Служба безопасности Украины поразила крупнейший нефтеналивной порт страны-агрессора. Он является ключевым хабом для загрузки российской нефти на суда "теневого флота" РФ.

Порт "Приморск" расположен на Балтийском море — им заканчивается балтийская трубопроводная система. В результате успешной атаки беспилотников на одном из судов порта и на насосной станции загорелись пожары, и это приостановило загрузку нефти, сообщили Фокусу источники в Службе безопасности Украины.

По данным СБУ, от приостановления экспорта нефти Россия может терять до 41 млн долларов в день. Через порт "Приморск" ежегодно перекачивает около 60 млн тонн нефти на 15 млрд долларов.

В СБУ рассказали, что пораженный объект помогает Москве продавать нефть на внешних рынках в обход санкций, а также является ключевым для магистральной трубопроводной системы, по которой сырая нефть поставляется в порт-терминал Усть-Луга.

Приморск — это ключевой хаб для загрузки теневого флота, с помощью которого РФ обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках.

Источник в СБУ отметил, что удары по российской нефтяной отрасли позволяют перекрывать потоки в бюджет РФ и влияют на ее способность вести войну против Украины.

Кроме порта "Приморск", спецназовцы поразили в России ряд нефтеперекачивающих станций, в частности НПС-3, НПС "Андреаполь" и НПС-7.

Что известно об атаке дронов на Приморск

Напомним, в российском Министерстве обороны 12 сентября заявили, что ночью РФ массированно атаковали более 200 дронов. В ведомстве страны-агрессора отчитались о сбитии 221 БПЛА в 13 регионах. В частности над Ленинградской областью якобы уничтожили 28 дронов.

Атаку на нефтеналивной порт "Приморск" подтверждал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он заявлял, что в порту ликвидировали возгорание на одном из судов и на насосной станции.