Ключовий хаб для "тіньового флоту": порт в Приморську атакували дрони СБУ, — джерела

В ніч на 12 вересня під час атаки дронів на Приморськ в Росії Служба безпеки України уразила найбільший нафтоналивний порт країни-агресорки. Він є ключовим хабом для завантаження російської нафти на судна "тіньового флоту" РФ.

Related video

Порт "Приморськ" розташований на Балтійському морі — ним закінчується балтійська трубопровідна система. Внаслідок успішної атаки безпілотників на одному з суден порту та на насосній станції зайнялися пожежі, і це призупинило завантаження нафти, повідомили Фокусу джерела в Службі безпеки України.

За даними СБУ, від призупинення експорту нафти Росія може втрачати до 41 млн доларів на день. Через порт "Приморськ" щороку перекачуєтсья близько 60 млн тонн нафти на 15 млрд доларів.

В СБУ розповіли, що уражений об'єкт допомагає Москві продавати нафту на зовнішніх ринках в обхід санкцій, а також є ключовим для магістральної трубопровідної системи, якою сира нафта постачається до порту-терміналу Усть-Луга.

Приморськ — це ключовий хаб для завантаження тіньового флоту, з допомогою якого РФ обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках.

Джерело в СБУ зазначило, що удари по російській нафтовій галузі дозволяють перекривати потоки до бюджету РФ і впливають на її здатність вести війну проти України.

Крім порту "Приморськ", спецпризначенці уразили в Росії низку нафтоперекачувальних станцій, зокрема НПС-3, НПС "Андреаполь" і НПС-7.

Що відомо про атаку дронів на Приморськ

Нагадаємо, в російському Міністерстві оборони 12 вересня заявили, що вночі РФ масовано атакували понад 200 дронів. У відомстві країни-агресорки відзвітували про збиття 221 БПЛА в 13 регіонах. Зокрема над Ленінградською областю нібито знищили 28 дронів.

Атаку на нафтоналивний порт "Приморськ" підтверджував губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Він заявляв, що в порті ліквідували загоряння на одному з суден і на насосній станції.