"Росатом" заявив про удар дронів по Смоленській АЕС: що сталось і яка реакція України

Державна корпорація "Росатом" заявила, що начебто дрони України загрожували безпеці Смоленської атомної електростанції. Інцидент міг статись в ніч на 12 вересня, коли відбувався масований наліт безпілотників на військові об'єкти Російської Федерації. Українська влада тим часом попередила про зливу дезінформації, яку продукує Кремль.

Інцидент з дронами на Смоленській АЕС міг статись о 3:52 (за Москвою), ідеться у повідомленні "Росатом" в Telegram-каналі. У небезпеці, які запевняють росіяни, опинився третій енергоблок: вибило шибки в адміністративних будівлях поблизу.

Згідно з заявою "Росатома", яка з'явилась о 14:11 12 вересня, дрон упав біля вентиляційної шахти третього блоку, але ніякого порушення роботи не було. Внаслідок вибуху постраждали допоміжні приміщення: пускорезервна котельня та холодильна станція. Наголошується, що Смоленська АЕС, три енергоблоки якої генерують 3032 МВт, працює у штатному режимі.

Пресслужба державної корпорації РФ написала, що дрони, які загрожували АЕС, начебто були українськими Втім, росіяни не надали ніяких фото чи відео на підтримку обвинувачень.

Удари по РФ - Росатом про Смоленську АЕС 12 вересня

12 вересня близько 15 год. Центр протидії дезінформації при РНБО України заявив, що Кремль після атаки на Польщу почав масштабну пропагандистську кампанію для дискредитації України та прикриття власних злочинів. Вказується, що росіяни почали поширювати фейкові повідомлення про "підступи" українців, які начебто причетні до подій на польській території.

Українське командування поки не коментувало інцидент у Смоленську та наліт БпЛА на РФ в ніч на 12 вересня. Про нього також не згадували на сторінках МАГАТЕ та генсека МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Відстань від Смоленської АЕС до кордонів України — близько 200 км: північніше — Ленінградська область, східніше — Москва.

Удари по РФ - де розташована Смоленська АЕС Фото: DeepState

Удари по військових об'єктах РФ — деталі

Зазначимо, в ніч на 12 вересня відбувся наліт дронів на військові об'єкти РФ. Росіяни у соцмережах скаржились на вибухи та публікували фото влучань. З'ясувалось, що під удар потрапили мінімум дві важливих цілі: запалало на нафтобазі "Лукойл" у населеному пункті Кардимово (за 90 км від АЕС) та у порту "Приморськ" під Санкт-Петербургом. Тим часом Міноборони РФ повідомила про атаку 200 БпЛА України: запевнило, що сили ППО збили усі апарати. У звіт російського командування вказувалось, що над Смоленською областю збили 42 БпЛА. Місцевий губернатор заявив, що інфраструктура та росіяни не постраждали.

Нагадуємо, 9 вересня медіа The New York Times розповіло про 74 удари ЗС РФ по ядерному об'єкту в Харкові.