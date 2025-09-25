Индия впервые из поезда запустила баллистическую ракету Agni-P: выстрелили и едут куда угодно (видео)

Министр обороны Индии опубликовал кадры с баллистической ракетой Agni-Prime (Agni-P), которую запустили с мобильной пусковой установки на поезде. Ракета летит на 2 тыс. км и способна нести ядерную боеголовку. При этом США и РФ не имеют аналогов, а у КНР есть подобный опыт.

Related video

После пуска баллистической ракеты Agni-P установка может быстро покинуть место дислокации, передвигаясь по железнодорожным путям, написал Раджнат Сингх (Каджнатх Singh) в соцсети X (Twitter). Чиновник пояснил, что для работы пусковой не нужно создавать никаких условий: она мобильна и проста.

Видео с кадрами пуска Agni-P появилось 25 сентября. Запись длится 15 секунд. В первые мгновения видео видим локомотив, к которому прицепили контейнер с пусковой установкой. Из пусковой выглядит нос ракеты. Через мгновение она стартует: взлетает вверх, окруженная облаком дыма. На определенной высоте происходит вспышка и средство поражения стремительно исчезает из поля зрения. При этом локомотив, как представляется, даже не пошевелился. Раджнат Сингх пояснил, что на записи демонстрация возможности Вооруженных сил Италии и Минобороны производить "контейнерную систему запуска из подвижной железнодорожной сети".

"Первый в своем роде запуск, осуществленный со специально разработанной мобильной пусковой установки на железнодорожной базе, имеет возможность передвижения по железнодорожной сети без каких-либо предварительных условий, что позволяет пользователю иметь мобильность по всей стране и запускаться с коротким временем реагирования при ограниченной видимости", — написал индийский министр обороны.

Баллистические ракеты — возможен ли пуск с поезда

Agni-Prime (Agni-P) — баллистическая двухступенчатая твердотопливная ракета Индии, способная лететь на расстояние 1-2 тыс. км. Ориентировочные размеры — длина около 10 м, диаметр около 1,2 м, вес — 11 тонн.

Между тем в сети можно отыскать информацию об опыте других стран, которые имеют баллистические ядерные боеголовки и размышляли над возможностью пуска баллистики с мобильной платформы на поезде.

США — работали над проектом Peacekeeper Rail Garrison в 1986-1991 гг., но от проекта отказались и все закрыли; СССР и РФ — во времена Советского Союза создали мобильную установку на железной дороге RT-23 "Молодец" (SS-24), но ее закрыли. При этом разработчик — Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля (Украина). РФ до 2017 года работала над проектом "Баргузин", но результатов нет. Китай — КНР работала над ракетой DF-41 (Dong Feng), которую могут запускать с железной дороги и грузовиков, но по состоянию на 2024 год нет данных о начале боевого дежурства, рассказали на портале CSIS.

Отметим, в апреле Фокус рассказал о секретной ракете Китая SC-19, которая является ответом на американский комплекс противоракетной обороны THAAD. Ракету испытали в 2007 году: она уничтожила спутник на околоземной орбите.

Напоминаем, в июне аналитик рассказал, как Украина работает над баллистической ракетой "Сапсан".