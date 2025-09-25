Індія вперше з потягу запустила балістичну ракету Agni-P: вистрелили та їдуть будь-куди (відео)

Міністр оборони Індії опублікував кадри з балістичною ракетою Agni-Prime (Agni-P), яку запустили з мобільної пускової установки на потягу. Ракета летить на 2 тис. км та здатна нести ядерну боєголовку. При цьому США та РФ не мають аналогів, а у КНР є подібний досвід.

Після пуску балістичної ракети Agni-P установка може швидко залишити місце дислокації, пересуваючись залізничними шляхами, написав Раджнат Сінгх (Кajnath Singh) у соцмережі X (Twitter). Посадовець пояснив, що для роботи пускової не потрібно створювати ніяких умов: вона мобільна та проста.

Відео з кадрами пуску Agni-P з'явилось 25 вересня. Запис триває 15 секунд. У перші миті відео бачимо локомотив, до якого причепили контейнер з пусковою установкою. З пускової виглядає ніс ракети. За мить вона стартує: злітає вгору, оточена хмарою диму. На певній висоті стається спалах і засіб ураження стрімко зникає з поля зору. Водночас локомотив, як видається, навіть не ворухнувся. Раджнат Сінгх пояснив, що на записі демонстрація можливості Збройних сил Італії та Міноборони виробляти "контейнерну систему запуску з рухомої залізничної мережі".

"Перший у своєму роді запуск, здійснений зі спеціально розробленої мобільної пускової установки на залізничній базі, має можливість пересування залізничною мережею без будь-яких попередніх умов, що дає змогу користувачеві мати мобільність по всій країні та запускатися з коротким часом реагування за обмеженої видимості", — написав індійський міністр оборони.

Балістичні ракети — чи можливий пуск з потягу

Agni-Prime (Agni-P) — балістична двоступенева твердопаливна ракета Індії, здатна летіти на відстань 1–2 тис. км. Орієнтовні розміри: довжина — приблизно 10 м, діаметр — орієнтовно 1,2 м, вага — 11 тонн.

Тим часом у мережі можна відшукати інформацію про досвід інших країн, які мають балістичні ядерні боєголовки та міркували над можливістю пуску балістики з мобільної платформи на потязі.

США — працювали над проєктом Peacekeeper Rail Garrison у 1986–1991 рр., але від проєкту відмовились і все закрили; СРСР та РФ — за часів Радянського Союзу створили мобільну установку на залізниці RT-23 "Молодець" (SS-24), але її закрили. Водночас розробник — Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля (Україна). РФ до 2017 року працювала над проєктом "Баргузин", але результатів немає. Китай — КНР працювала над ракетою DF-41 (Dong Feng), яку можуть запускати із залізниці та вантажівок, але станом на 2024 рік немає даних про початок бойового чергування, розповіли на порталі CSIS.

