Иран осуществил вероятный запуск ракеты: спутниковые снимки зафиксировали испытания (фото)

Иран, вероятно, провел ракетное испытание на космодроме имени Имама Хомейни. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые проанализировало агентство Associated Press.

Related video

По данным AP, запуск состоялся на специальной площадке в провинции Семнан, где страна ранее осуществляла другие космические старты. Официально Тегеран не подтвердил проведение испытания. В то же время депутат парламента Мохсен Занганех заявил, что Иран испытал межконтинентальную баллистическую ракету, но доказательств этого не привел.

На спутниковых изображениях, сделанных после 18 сентября, видны значительные следы выжигания на стартовой площадке. По оценке экспертов, это может свидетельствовать об использовании ракеты на твердом топливе. Подобные признаки ранее фиксировались после запусков иранских носителей "Зульджана".

"Масштабы следов свидетельствуют об использовании твердотопливной ракеты", — заявил научный сотрудник Международного института стратегических исследований Фабиан Гинц. По его мнению, Иран продолжает развивать потенциал ракетных технологий, несмотря на международное давление.

Американский аналитик Фонда защиты демократий Бехнам Бен Талеблу отметил: "После 12-дневной войны с Израилем Тегеран стремится как можно быстрее восстановить и усовершенствовать свой арсенал". Он добавил, что возможное испытание может быть частью демонстрации политической силы Ирана.

Заявления Занганеха вызвали дополнительное беспокойство. Межконтинентальные ракеты имеют дальность более 5500 километров, что выходит за пределы объявленных ограничений в 2000 километров, установленных верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Подобные ракеты способны угрожать Европе и США, однако подтверждений их испытания пока нет.

Американские военные не комментировали информацию о запуске. Также отсутствуют данные о выводе Ираном на орбиту новых спутников в указанный день. Это дает основания предполагать, что запуск мог быть неудачным или имел демонстративный характер.

Эксперты отмечают, что даже испытания космического носителя на твердом топливе может вызвать беспокойство, ведь технологии способны применяться и для создания межконтинентальных ракет.

Напомним, Иран последовательно заявляет, что его ядерная программа имеет исключительно мирный характер. В то же время страна обогащает уран до уровня 60%, что лишь на шаг от военных стандартов. США ранее выражали обеспокоенность возможным использованием иранских ракет для доставки ядерного оружия.

Напомним, как писал Фокус, недавно иранские ученые тайно приезжали в Россию за ядерными технологиями. Их интересовали радиоактивные изотопы, усиливающие мощность взрыва боеголовок.

Как сообщал Фокус, Иран признал, что США значительно повредили его ядерные объекты.