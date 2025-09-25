Іран здійснив ймовірний запуск ракети: супутникові знімки зафіксували випробування (фото)

Іран, ймовірно, провів ракетне випробування на космодромі імені Імама Хомейні. Про це свідчать супутникові знімки, які проаналізувало агентство Associated Press.

За даними AP, запуск відбувся на спеціальному майданчику в провінції Семнан, де країна раніше здійснювала інші космічні старти. Офіційно Тегеран не підтвердив проведення випробування. Водночас депутат парламенту Мохсен Занганех заявив, що Іран випробував міжконтинентальну балістичну ракету, але доказів цього не навів.

На супутникових зображеннях, зроблених після 18 вересня, видно значні сліди випалювання на стартовому майданчику. За оцінкою експертів, це може свідчити про використання ракети на твердому паливі. Подібні ознаки раніше фіксувалися після запусків іранських носіїв "Зульджана".

"Масштаби слідів свідчать про використання твердопаливної ракети", — заявив науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіан Гінц. На його думку, Іран продовжує розвивати потенціал ракетних технологій попри міжнародний тиск.

Американський аналітик Фонду захисту демократій Бехнам Бен Талеблу зазначив: "Після 12-денної війни з Ізраїлем Тегеран прагне якнайшвидше відновити і вдосконалити свій арсенал". Він додав, що можливе випробування може бути частиною демонстрації політичної сили Ірану.

Заяви Занганеха викликали додаткове занепокоєння. Міжконтинентальні ракети мають дальність понад 5500 кілометрів, що виходить за межі оголошених обмежень у 2000 кілометрів, встановлених верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї. Подібні ракети здатні загрожувати Європі та США, проте підтверджень їхнього випробування наразі немає.

Американські військові не коментували інформацію про запуск. Також відсутні дані про виведення Іраном на орбіту нових супутників у зазначений день. Це дає підстави припускати, що запуск міг бути невдалим або мав демонстративний характер.

Експерти зазначають, що навіть випробування космічного носія на твердому паливі може викликати занепокоєння, адже технології здатні застосовуватися і для створення міжконтинентальних ракет.

Нагадаємо, Іран послідовно заявляє, що його ядерна програма має виключно мирний характер. Водночас країна збагачує уран до рівня 60%, що лише на крок від військових стандартів. США раніше висловлювали занепокоєння можливим використанням іранських ракет для доставки ядерної зброї.

Нагадаємо, як писав Фокус, нещодавно іранські вчені таємно приїжджали в Росію за ядерними технологіями. Їх цікавили радіоактивні ізотопи, що посилюють потужність вибуху боєголовок.

Як повідомляв Фокус, Іран визнав, що США значно пошкодили його ядерні об'єкти.