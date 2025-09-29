ВВС США назвали основной вид оружия против дронов: что известно о системе APKWS (видео)

Военно-воздушные силы США в 2024 году начали применять 70-мм управляемые ракеты Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) с лазерным наведением для уничтожения беспилотников в зоне ответственности Центрального командования на Ближнем Востоке.

Related video

Система вооружения APKWS II уже стала основным оружием против дронов в регионе, заявил командующий USCENTCOM генерал-лейтенант Дерек Франс в интервью изданию The War Zone. По его словам, число дронов, уничтоженных с помощью этих ракет, превысило 10 единиц, однако точную цифру военачальник не назвал.

Система APKWS II - кадры работы

Обозреватели Defense Express по этому поводу отметили, что Франс отказался раскрывать точные цифры и долю в общем количестве перехваченных целей, сославшись на чувствительный характер информации. И причина может заключаться в том, что американские ВВС для борьбы с беспилотниками продолжают использовать дорогие ракеты класса "воздух-воздух".

Было отмечено, что использование APKWS II против беспилотников отрабатывалось на истребителях F-16 еще в 2019 году, когда ракеты применялись по дронам-мишеням BQM-167. Позднее их интеграция на боевые самолеты велась в рамках засекреченной программы FALCO (Fixed wing, Air Launched, Counter-unmanned aircraft systems Ordnance), о существовании которой стало известно весной 2024 года.

Сегодня ракеты APKWS II стоят на вооружении истребителей F-16, F-15E Strike Eagle и штурмовиков A-10 Warthog. При этом F-16 способен нести более 28 таких ракет, а F-15E — до 42, превращаясь в полноценный "истребитель дронов".

Система APKWS II: что о ней известно

Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) — это американский комплект наведения, разработанный компанией BAE Systems для превращения неуправляемых 70-мм ракет Hydra 70 в высокоточные управляемые боеприпасы класса "воздух–поверхность" и "воздух–воздух".

Принцип действия следующий: в стандартную ракету Hydra 70 вставляется модуль с полуактивным лазерным наведением, который обеспечивает поражение целей с высокой точностью (среднее круговое вероятное отклонение — менее 1 метра). При этом система совместима с любыми платформами, способными применять Hydra 70 — от вертолетов AH-64 Apache и AH-1Z Viper до истребителей F-16, F-15E, F/A-18, штурмовиков A-10, а также ударных БПЛА.

В качестве боевой части чаще всего используется осколочно-фугасная (WDU-4/A), однако ракета может оснащаться кумулятивными и многоцелевыми боевыми частями.

Стоимость одного комплекта APKWS II — около 27 500 долларов, что значительно дешевле ракет "воздух–воздух" AIM-9X (более 400 000 долларов) или AIM-120 AMRAAM (более 1 млн долларов).

Напомним, в ходе нейтрализации российских БПЛА, которые 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши, союзники подняли в небо истребители F-16 и F-35. При этом были использованы ракеты AIM-120 AMRAAM и AIM-9X Sidewinder, стоимость которых в сотни раз превышает цену дронов, изготовленных из пенопласта и фанеры.