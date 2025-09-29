ВПС США назвали основний вид зброї проти дронів: що відомо про систему APKWS (відео)

Військово-повітряні сили США 2024 року почали застосовувати 70-мм керовані ракети Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) з лазерним наведенням для знищення безпілотників у зоні відповідальності Центрального командування на Близькому Сході.

Related video

Система озброєння APKWS II вже стала основною зброєю проти дронів у регіоні, заявив командувач USCENTCOM генерал-лейтенант Дерек Франс в інтерв'ю виданню The War Zone. За його словами, кількість дронів, знищених за допомогою цих ракет, перевищила 10 одиниць, проте точну цифру воєначальник не назвав.

Система APKWS II — кадри роботи

Оглядачі Defense Express з цього приводу зазначили, що Франс відмовився розкривати точні цифри й частку в загальній кількості перехоплених цілей, пославшись на чутливий характер інформації. І причина може полягати в тому, що американські ВПС для боротьби з безпілотниками продовжують використовувати дорогі ракети класу "повітря-повітря".

Було зазначено, що використання APKWS II проти безпілотників відпрацьовували на винищувачах F-16 ще 2019 року, коли ракети застосовували проти дронів-мішеней BQM-167. Пізніше їхню інтеграцію на бойові літаки проводили в межах засекреченої програми FALCO (Fixed wing, Air Launched, Counter-unmanned aircraft systems Ordnance), про існування якої стало відомо навесні 2024 року.

Сьогодні ракети APKWS II стоять на озброєнні винищувачів F-16, F-15E Strike Eagle і штурмовиків A-10 Warthog. При цьому F-16 здатний нести понад 28 таких ракет, а F-15E — до 42, перетворюючись на повноцінний "винищувач дронів".

Система APKWS II: що про неї відомо

Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) — це американський комплект наведення, розроблений компанією BAE Systems для перетворення некерованих 70-мм ракет Hydra 70 на високоточні керовані боєприпаси класу "повітря-поверхня" і "повітря-повітря".

Принцип дії наступний: у стандартну ракету Hydra 70 вставляється модуль із напівактивним лазерним наведенням, який забезпечує ураження цілей із високою точністю (середнє кругове ймовірне відхилення — менше ніж 1 метр). При цьому система сумісна з будь-якими платформами, здатними застосовувати Hydra 70 — від вертольотів AH-64 Apache та AH-1Z Viper до винищувачів F-16, F-15E, F/A-18, штурмовиків A-10, а також ударних БПЛА.

Як бойову частину найчастіше використовують осколково-фугасну (WDU-4/A), проте ракета може оснащуватися кумулятивними і багатоцільовими бойовими частинами.

Вартість одного комплекту APKWS II — близько 27 500 доларів, що значно дешевше за ракети "повітря-повітря" AIM-9X (понад 400 000 доларів) або AIM-120 AMRAAM (понад 1 млн доларів).

Нагадаємо, під час нейтралізації російських БПЛА, які 10 вересня порушили повітряний простір Польщі, союзники підняли в небо винищувачі F-16 і F-35. При цьому були використані ракети AIM-120 AMRAAM і AIM-9X Sidewinder, вартість яких у сотні разів перевищує ціну дронів, виготовлених із пінопласту і фанери.