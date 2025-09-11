"По комарах з гармати": експерт розкритикував польську ППО і запропонував кращу зброю (фото)

Боротьба з російськими дронами, що вторглися 10 вересня в повітряний простір Польщі, знову показала дисбаланс між вартістю засобів для атаки і витратами на їх нейтралізацію. Польська армія, задіявши винищувачі F-35, F-16C/D і комплекси Patriot, використовувала зброю, вартість якої в сотні разів перевищує ціну дронів, виготовлених із пінопласту і фанери.

Військовий експерт з Defence24 Максиміліан Дура пише, що такі дії стали вимушеним заходом, фактично актом відчаю. Незалежно від того, чи застосовували ракети середньої дальності AIM-120 AMRAAM або ближньої дії AIM-9X Sidewinder, витрати виявилися колосальними: перша ракета коштує майже $1 млн, друга — приблизно $500 тис. Водночас самі дрони Росії коштують не більше $5000 за одиницю.

Крім того, поляки використовували в перехопленні безпілотників німецькі системи MIM-104 Patriot, що також недешево. Невідомо, чи збивали цілі ракетами PAC-2 або PAC-3, проте вартість одного перехоплювача перевищує $4 млн.

Адекватні системи боротьби з БпЛА

Аналітик зазначає, що як перспективні рішення для ППО Польщі розглядають дешевші й ефективніші способи боротьби з дронами. Серед них — самохідна гармата SA-35 калібру 35 мм з інтегрованим радаром TUGA і оптоелектронною системою, а також розроблені компанією Mesko боєприпаси ABM, що збільшують зону ураження.

Зенітна артилерійська установка SA-35 Фото: defence24.pl

Ще один напрямок — використання дронів-перехоплювачів. Прикладом є польський дрон ASSASIN компанії AP-FLYER, інтегрований у систему MADDOS. З масою 5,5 кг він здатний розвивати швидкість понад 200 км/год і перехоплювати дрони на кшталт "Шахед" або "Герань" в автономному режимі. Такі безпілотники можуть застосовуватися групами, формуючи свого роду "ескадрилью перехоплювачів".

Також у Польщі активно розробляють безпілотники багаторазового застосування з мережевими пастками, радіоелектронними засобами придушення та мобільні комплекси активних перешкод. На виставці MSPO 2025 було презентовано лазерні комплекси MBDA Cilas і DragonFire, однак їхнє впровадження поки що обмежене.

Дрон-перехоплювач ASSASIN від AP-FLYER Фото: defence24.pl

Паралельно Дура наголошує на необхідності створення національної системи спостереження та оповіщення, аналогічної українській моделі, де інформацію про проліт дронів передають у режимі реального часу через мобільні додатки. Це дасть змогу знизити залежність від дорогих засобів ППО та авіації.

Отже, Польща опинилася в ситуації, коли використання дорогих ракет і літаків проти примітивних дронів лише грає на руку Росії, виснажуючи запаси НАТО і посилюючи напруженість, ідеться у статті на Defence24.

"Звісно, є й інші подібні рішення, і їхнє впровадження може допомогти в тому, щоб для боротьби з російськими дронами з пінопласту не доводилося використовувати літаки п'ятого покоління типу F-35. Адже це зовсім не демонстрація сили, а безсилля", — підсумував експерт.

Нагадаємо, винищувачі F-35 ЗС Нідерландів спільно з польськими літаками взяли участь у перехопленні дронів, які порушили повітряний простір Польщі. Повідомлялося, що більшість російських БпЛА було знищено саме силами нідерландських F-35.