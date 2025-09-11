"По комарам из пушки": эксперт раскритиковал польскую ПВО и предложил оружие получше (фото)

Борьба с российскими дронами, вторгшимися 10 сентября в воздушное пространство Польши, вновь показала дисбаланс между стоимостью атакующих средств и затратами на их нейтрализацию. Польская армия, задействовав истребители F-35, F-16C/D и комплексы Patriot, использовала оружие, стоимость которого в сотни раз превышает цену дронов, изготовленных из пенопласта и фанеры.

Военный экспертный из Defence24 Максимилиан Дура пишет, что подобные действия стали вынужденной мерой, фактически актом отчаяния. Независимо от того, применялись ли ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM или ближнего действия AIM-9X Sidewinder, затраты оказались колоссальными: первая ракета стоит около $1 млн, вторая — около $500 тыс. При этом сами дроны обходятся России в сумму не более $5000 за единицу.

Кроме того, поляки использовали в перехвате беспилотников немецкие системы MIM-104 Patriot, что также недешево. Неизвестно, сбивали ли цели ракетами PAC-2 или PAC-3, однако стоимость одного перехватчика превышает $4 млн.

Адекватные системы борьбы с БПЛА

Аналитик отмечает, что в качестве перспективных решений для ПВО Польши рассматриваются более дешевые и эффективные способы борьбы с дронами. Среди них — самоходная пушка SA-35 калибра 35 мм с интегрированным радаром TUGA и оптоэлектронной системой, а также разработанные компанией Mesko боеприпасы ABM, увеличивающие зону поражения.

Зенитная артиллерийская установка SA-35 Фото: defence24.pl

Еще одно направление — использование дронов-перехватчиков. Примером является польский дрон ASSASIN компании AP-FLYER, интегрированный в систему MADDOS. С массой 5,5 кг он способен развивать скорость более 200 км/ч и перехватывать дроны типа "Шахид" или "Герань" в автономном режиме. Такие беспилотники могут применяться группами, формируя своего рода "эскадрилью перехватчиков".

Также в Польше активно разрабатываются беспилотники многоразового применения с сетевыми ловушками, радиоэлектронными средствами подавления и мобильные комплексы активных помех. На выставке MSPO 2025 были представлены лазерные комплексы MBDA Cilas и DragonFire, однако их внедрение пока ограничено.

Дрон-перехватчик ASSASIN от AP-FLYER Фото: defence24.pl

Параллельно Дура подчеркивает необходимость создания национальной системы наблюдения и оповещения, аналогичной украинской модели, где информация о пролете дронов передается в режиме реального времени через мобильные приложения. Это позволит снизить зависимость от дорогостоящих средств ПВО и авиации.

Таким образом Польша оказалась в ситуации, когда использование дорогих ракет и самолетов против примитивных дронов лишь играет на руку России, истощая запасы НАТО и усиливая напряженность.

"Конечно, существует и другие подобные решения, и их внедрение может помочь в том, чтобы для борьбы с российскими дронами из пенопласта не приходилось использовать самолеты пятого поколения типа F-35. Ведь это вовсе не демонстрация силы, а бессилия", — подытожил эксперт.

Напомним, истребители F-35 ВС Нидерландов совместно с польскими самолетами приняли участие в перехвате дронов, нарушивших воздушное пространство Польши. Сообщалось, что большинство российских БПЛА были уничтожены именно силами нидерландских F-35.