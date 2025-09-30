После атак на аэропорты: Великобритания разворачивает в Дании технологию противодействия дронам, — Politico

Великобритания направляет Дании технологию противодействия беспилотникам после того, как страну всколыхнул налет неизвестных дронов, парализовавший работу местных аэропортов. В Дании считают, что инцидент был делом рук "профессионального исполнителя".

Британские власти решили отправить Дании технологию противодействия беспилотникам, поскольку там расценили налеты дронов как "определенный уровень активности и агрессии", что испытывает страны. Министр обороны Великобритании Джон Хили впервые подтвердил информацию о развертывании технологии в интервью для Politico в понедельник, 29 сентября.

"Никто не должен сомневаться, что мы сталкиваемся с определенным уровнем активности и агрессии в серой зоне, которая испытывает нас и другие страны", — заявил Хили во время конференции Лейбористской партии.

В ходе интервью для Politico Джон Хили также раскритиковал правых соперников Лейбористской партии, заявив, что не думает, что Найджелу Фараджу или его партии "можно доверить вопросы национальной безопасности". Он также добавил, что правительство "противостоит Путину", в то время как "Фарадж и его партия его уважают".

Также Хили заявил, что Великобритания уверена в США как союзнике. По его словам, министр обороны США Пит Хегсет четко дал понять то, что Америка не отступает, однако хочет, чтобы страны Европы активизировались.

В Дании чиновники пришли к выводу, что дроны, которые в последние дни пролетали над местными аэропортами, являются делом рук "профессионального исполнителя". Однако при этом пока в Дании не обнаружили никаких признаков или доказательств того, что именно Россия причастна к инцидентам.

Напомним, инцидент с дронами в Дании произошел ночью на днях. 25 сентября агентство Reuters сообщило, что неизвестные беспилотники заметили в городе Ольборг, а также в Эсбьерге, Сондерборге и Скридструпе.

26 сентября медиа Ekstra Bladet рассказало, что военный корабль России во время атаки дронов прятался неподалеку от побережья Дании.

Издание TV2 29 сентября информировало, что в Дании срочно призывают резервистов.