Після атак на аеропорти: Велика Британія розгортає у Данії технологію протидії дронам, — Politico

Великобританія надсилає Данії технологію протидії безпілотникам після того, як країну сколихнув наліт невідомих дронів, що паралізував роботу місцевих аеропортів. У Данії вважають, що інцидент був справою рук "професійного виконавця".

Related video

Британська влада вирішила надіслати Данії технологію протидії безпілотникам, оскільки там розцінили нальоти дронів як "певний рівень активності та агресії", що випробовує країни. Міністр оборони Великобританії Джон Гілі вперше підтвердив інформацію про розгортання технології в інтерв'ю для Politico у понеділок, 29 вересня.

"Ніхто не повинен сумніватися, що ми стикаємося з певним рівнем активності та агресії в сірій зоні, яка випробовує нас та інші країни", — заявив Гілі під час конференції Лейбористської партії.

В ході інтерв'ю для Politico Джон Гілі також розкритикував правих суперників Лейбористської партії, заявивши, що не думає, що Найджелу Фараджу чи його партії "можна довірити питання національної безпеки". Він також додав, що уряд "протистоїть Путіну", у той час як "Фарадж і його партія його шанують".

Також Гілі заявив, що Велика Британія впевнена у США як союзнику. За його словами, міністр оборони США Піт Гегсет чітко дав зрозуміти те, що Америка не відступає, однак хоче, аби країни Європи активізувалися.

У Данії посадовці дійшли до висновку, що дрони, які останніми днями пролітали над місцевими аеропортами, є справою рук "професійного виконавця". Однак при цьому наразі у Данії не виявили жодних ознак чи доказів того, що саме Росія причетна до інцидентів.

Нагадаємо, інцидент із дронами у Данії трапився уночі цими днями. 25 вересня агентство Reuters повідомило, що невідомі безпілотники помітили у місті Ольборг, а також у Есб'єрзі, Сондерборзі та Скридструпі.

26 вересня медіа Ekstra Bladet розповіло, що військовий корабель Росії під час атаки дронів ховався неподалік від узбережжя Данії.

Видання TV2 29 вересня інформувало, що у Данії терміново призивають резервістів.