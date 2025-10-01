Удар "Бабы-Яги": погиб коллаборационист Леонтьев из Новой Каховки, осужденный за похищение людей

Российская оккупационная власть пожаловалась на атаку дрона "Баба-Яга", в результате которой был госпитализирован и впоследствии умер в больнице "хорошо известный каждому в Новой Каховке" Владимир Леонтьев. Речь идет о бывшем главе вражеской "администрации" Каховского района, который отдал приказ пытать мэра Берислава.

Утром 1 октября в результате удара БПЛА "Баба-Яга" пострадал председатель оккупационного "Совета депутатов" Новой Каховки Владимир Леонтьев. Коллаборационист находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в Telegram так называемый "губернатор" временно оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо.

"Владимир Павлович — человек, хорошо известный каждому в Новой Каховке и всей области. Он долгое время возглавлял город, вел новокаховчан за собой во времена самых тяжелых испытаний", — отметил он.

Впоследствии Сальдо проинформировал, что Леонтьев умер в больнице от полученных ранений. Он заверил, что врачи "боролись до последнего", но спасти коллаборациониста не удалось.

"На боевом посту от подлого удара противника погиб настоящий патриот, который горячо любил Россию и Херсонщину. Один из первых сторонников "Единой России" в области, который был нашим верным товарищем и соратником", — написал представитель оккупационных властей.

Чем на самом деле "хорошо известен" Леонтьев

В конце апреля в "Центре журналистских расследований" сообщали, что Нововоронцовский районный суд заочно признал 61-летнего коллаборанта виновным в нарушении законов и обычаев войны. За то, что в марте 2022 года он отдал приказ ВС РФ похитить и пытать городского голову Берислава Александра Шаповалова, Леонтьеву назначили 15 лет заключения.

Фото Владимира Леонтьева Фото: Открытые источники

Леонтьев — это бывший глава оккупационной администрации Каховского района и Новой Каховки. Год назад его судили за похищение журналиста из Каховки Олега Батурина, мэра Таврийска Николая Ризака и секретаря Новокаховского городского совета Дмитрия Васильева. Как передавали в "Детектор Медиа", пленных жестоко избивали, длительное время держали прикованными наручниками, лишали воды и пищи, давили на них психологически. Через 9 месяцев после освобождения Васильев умер.

По первому делу Леонтьева также судили заочно. Его признали виновным в отдаче приказов и непосредственной организации системных репрессий против украинцев на временно оккупированной территории Херсонской области.

Напомним, партизаны "АТЕШ" 30 сентября рассказали, как российское командование на Херсонщине пытается скрыть "колоссальные потери" от налетов FPV-дронов, атак артиллерии и боев с ВСУ.

Ночью на 1 октября ВС РФ атаковали Харьков и область, ударив КАБами и баллистическими ракетами. На рынке "Барабашово" вспыхнули торговые павильоны, пострадали гражданские люди.