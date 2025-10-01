Удар "Баби-Яги": загинув колаборант Леонтьєв з Нової Каховки, засуджений за викрадення людей

Російська окупаційна влада поскаржилась на атаку дрона "Баба-Яга", внаслідок якої був госпіталізований і згодом помер у лікарні "добре відомий кожному в Новій Каховці" Володимир Леонтьєв. Йдеться про колишнього очільника ворожої "адміністрації" Каховського району, який віддав наказ катувати мера Берислава.

Вранці 1 жовтня внаслідок удару БПЛА "Баба-Яга" постраждав голова окупаційної "Ради депутатів" Нової Каховки Володимир Леонтьєв. Колаборант перебуває у лікарні в важкому стані. Про це повідомив в Telegram так званий "губернатор" тимчасово окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.

"Володимир Павлович — людина, добре відома кожному в Новій Каховці та всій області. Він довгий час очолював місто, вів новокаховчан за собою в часи найважчих випробувань", — зазначив він.

Згодом Сальдо проінформував, що Леонтьєв помер у лікарні від отриманих поранень. Він запевнив, що лікарі "боролись до останнього", але врятувати колаборанта не вдалося.

"На бойовому посту від підлого удару противника загинув справжній патріот, який гаряче любив Росію і Херсонщину. Один з перших прихильників "Єдиної Росії" в області, який був нашим вірним товаришем і соратником", — написав представник окупаційної влади.

Чим насправді "добре відомий" Леонтьєв

Наприкінці квітня у "Центрі журналістських розслідувань" повідомляли, що Нововоронцовський районний суд заочно визнав 61-річного колаборанта винним у порушенні законів та звичаїв війни. За те, що у березні 2022 року він віддав наказ ЗС РФ викрасти і катувати міського голову Берислава Олександра Шаповалова, Леонтьєву призначили 15 років ув'язнення.

Фото Володимира Леонтьєва Фото: Відкриті джерела

Леонтьєв — це колишній голова окупаційної адміністрації Каховського району і Нової Каховки. Рік тому його судили за викрадення журналіста з Каховки Олега Батуріна, мера Таврійська Миколи Різака і секретаря Новокаховської міської ради Дмитра Васильєва. Як передавали у "Детектор Медіа", полонених жорстоко били, тривалий час тримали прикутими кайданками, позбавляли води та їжі, тиснули на них психологічно. Через 9 місяців після звільнення Васильєв помер.

У першій справі Леонтьєва також судили заочно. Його визнали винним у відданні наказів та безпосередній організації системних репресій проти українців на тимчасово окупованій території Херсонської області.

