Медведев ответил Трампу: назвал заявление о подводных лодках возле России "блефом"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о развертывании подводных лодок возле РФ. Свой ответ он опубликовал в российском государственном мессенджере Max и в сети Х.

Related video

Как сообщает ТАСС, Медведев процитировал классический афоризм, комментируя слова Трампа.

"Трудно найти черного кота в темной комнате, особенно если его там нет", — написал заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Этой фразой Медведев ответил на заявление Трампа о том, что он направил атомные подводные лодки к российскому побережью. Бывший президент США утверждал, что субмарины были "очень хорошо спрятаны".

"Дональд Трамп снова говорит о подводных лодках, которые он перебросил "к побережью России", на этот раз отмечая, что они "абсолютно" необнаруживаемые", — отметил Медведев.

Сообщение Дмитрия Медведева в сети Х Фото: соцсеть Х

Представитель российского руководства четко дал понять, что считает заявления Трампа безосновательными. По его словам, поиск американских подводных лодок у российских берегов напоминает тщетные попытки найти несуществующее животное.

Медведев также подчеркнул, что такая риторика бывшего президента США не соответствует действительности. Он характеризует ее как попытку оправдать перед избирателями свою политику в отношении России.

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно делал заявления о развертывании американских подводных лодок вблизи границ России. Однако официального подтверждения этих фактов от Министерства обороны США так и не поступило.

Как сообщал Фокус, недавно Трамп назвал Медведева "тупым человеком" и объяснил, зачем разместил подводные лодки возле РФ.

Фокус также писал, что Медведев угрожал ядерным оружием Зеленскому и США.