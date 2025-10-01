Медведєв відповів Трампу: назвав заяву про підводні човни біля Росії "блефом"

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про розгортання підводних човнів біля РФ. Свою відповідь він опублікував у російському державному месенджері Max та у мережі Х.

Як повідомляє ТАСС, Медведєв процитував класичний афоризм, коментуючи слова Трампа.

"Важко знайти чорного кота в темній кімнаті, особливо якщо його там немає", – написав заступник голови Ради безпеки РФ.

Цією фразою Медведєв відповів на заяву Трампа про те, що він направив атомні підводні човни до російського узбережжя. Колишній президент США стверджував, що субмарини були "дуже добре заховані".

"Дональд Трамп знову говорить про підводні човни, які він перекинув "до узбережжя Росії", цього разу зазначаючи, що вони "абсолютно" невиявлювані", – зазначив Медведєв.

Повідомлення Дмитра Медведєва у мережі Х Фото: соцмережа Х

Представник російського керівництва чітко дав зрозуміти, що вважає заяви Трампа безпідставними. За його словами, пошук американських підводних човнів біля російських берегів нагадує марні спроби знайти тварину, що не існує.

Медведєв також наголосив, що така риторика колишнього президента США не відповідає дійсності. Він характеризує її як спробу виправдати перед виборцями свою політику щодо Росії.

Нагадаємо, що Дональд Трамп неодноразово робив заяви про розгортання американських підводних човнів поблизу кордонів Росії. Однак офіційного підтвердження цих фактів від Міністерства оборони США так і не надійшло.

