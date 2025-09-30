Трамп назвав Медведєва "тупою людиною" та пояснив, навіщо розмістив підводні човни біля РФ

Президент США Дональд Трамп виступив із заявами про Дмитра Медведєва під час військової промови у штаті Вірджинія. Він назвав його "тупою людиною", пояснивши, що наказав розмістити американські атомні підводні човни поблизу Росії через використання Медведєвим слова "ядерний".

Related video

Як повідомляє CNN, президент США Дональд Трамп виступив перед вищим військовим керівництвом під час саміту на базі морської піхоти в Квантіко. У промові він зазначив, що слова колишнього президента Росії та нинішнього заступника голови Ради безпеки країни прозвучали як загроза.

"Росія нам трохи загрожувала не так давно. І я відправив атомні підводні човни — смертоносну зброю зі створених. Я зробив це через його згадку слова "ядерний". Це була тупа людина, яка працює на Путіна. І я відправив підводний човен або два до берега Росії. Просто для обережності. Ми не можемо дозволити людям розкидатися цим словом праворуч і ліворуч", — сказав Дональд Трамп.

Пізніше президент підсумував, що використовувати термін "ядерний" безвідповідально небезпечно.

"Я називаю це словом на літеру N (одне з них — nuclear). Є два слова на літеру N, і жодне з них не можна використовувати", — заявив він.

Як повідомляв Фокус, нещодавно Медведєв погрожував ядерною зброєю Зеленському та США.

Також Фокус писав, що Медведєв на своїй сторінці в X натякнув на загрозу Дональду Трампу та ядерній безпеці.