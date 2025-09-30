Трамп назвал Медведева "тупым человеком" и объяснил, зачем разместил подводные лодки возле РФ

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлениями о Дмитрии Медведеве во время военной речи в штате Вирджиния. Он назвал его "тупым человеком", объяснив, что приказал разместить американские атомные подводные лодки вблизи России из-за использования Медведевым слова "ядерный".

Related video

Как сообщает CNN, президент США Дональд Трамп выступил перед высшим военным руководством во время саммита на базе морской пехоты в Квантико. В речи он отметил, что слова бывшего президента России и нынешнего заместителя председателя Совета безопасности страны прозвучали как угроза.

"Россия нам немного угрожала не так давно. И я отправил атомные подводные лодки — самое смертоносное оружие из созданных. Я сделал это из-за его упоминания слова "ядерный". Это был тупой человек, который работает на Путина. И я отправил подводную лодку или две к берегу России. Просто для предосторожности. Мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом направо и налево", — сказал Дональд Трамп.

Позже президент подытожил, что использовать термин "ядерный" безответственно опасно.

"Я называю это словом на букву N (одно из них — nuclear). Есть два слова на букву N, и ни одно из них нельзя использовать", — заявил он.

Как сообщал Фокус, недавно Медведев угрожал ядерным оружием Зеленскому и США.

Также Фокус писал, что Медведев на своей странице в X намекнул на угрозу Дональду Трампу и ядерной безопасности.