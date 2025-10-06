Российские БПЛА над Европой: Медведев заметил "украинский след" и разразился новыми угрозами

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдвинул сразу пять версий причин появления БПЛА над европейскими странами. Соратник Кремля считает такие инциденты "провокациями", но не отрицает, что дроны могут быть российскими.

"Европейские города охватила эпидемия UFD, или Unidentified Flying Drones. БПЛА повсюду: возле военных баз, в аэропортах, в полях и над городами. Чьи – неясно", — заявил Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, отметив, что у него пять версий происходящего.

Пост Дмитрия Медведева Фото: Скриншот

Версии Медведева о дронах в странах НАТО:

"Провокации бандеровцев с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну.

Деятельность пророссийского подполья в этих странах с целью дестабилизации жизни в ЕС.

Проверка своих систем ПВО на прочность, которая проводится местными спецслужбами.

Игры местных охламонов с хулиганскими целями.

Прямой засыл дронов из России".

Первую версию Медведев считает вероятной, вторая ему кажется возможной, но глава Совбеза РФ прямо заявил, что российские "агенты и кроты" в странах НАТО существуют, но "ждут отдельной команды".

Третья версия ему кажется "рабочей", как и четвертая. А насчет пятой, о том, что дроны российские и летят из РФ, Дмитрий Медведев ответил расплывчато.

"Пятую версию вполне развернуто прокомментировал в ходе валдайских дискуссий президент России. Тут добавить нечего, к тому же его слова коррелируют и с четвертой версией", — написал Медведев.

Он также заявил, что причина "паники" в странах Европы "неважна", а важно, чтобы "недалекие европейцы прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны. Чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню. Чтобы обгадились от страха, предчувствуя свой близкий и мучительный конец".

Что говорил Путин о российских дронах в странах НАТО

Но стоит отметить, что Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи также ничего прямо не говорил о дронах в Европе. И напротив, отвечая на вопрос модератора, журналиста Федора Лукьянова, зачем Путин посылает столько дронов в Данию, заявил: "Больше не буду".

Путин не подтверждал и не отрицал присутствие российских дронов в Европе

"Вот не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? Ни в Лиссабоны", — заявил Путин, сообщив, что это "люди развлекаются".

Также он сообщил, что "у нас нет дронов, которые до Лиссабона долетают", но тут же опроверг сам себя сказав, что БПЛА "есть определенный и большой дальности, но целей там (в Лиссабоне – ред.) нету. Что самое, это главное. Вот в чем дело", — заявил Путин.

Российский президент заявил, что сообщения о российских дронах в Европе это один из способов "нагнетания обстановки в целом, чтобы выполнить указание вашингтонского обкома и повысить расходы на оборону".

"Чтобы отвлечь внимание вот от этих сущностных глубинных проблем, вся это истерия нагнетается", — заявил Путин. Лукьянов сказал, что он напугал Португалию и сказал, что это была шутка. На что Путин заявил, что это была не шутка и Португалию "предупредили".

"Да, предупрежден, значит, значит, вооружен", — резюмировал Путин.

Напомним, Фокус подробно писал о заявлениях Путина во время выступления на Валдае. Так, среди прочего, россиянин хвастался успехами в Украине и грозил Трампу.

Но пока он выступал, Сочи атаковали беспилотники.