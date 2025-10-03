После выступления Путина в Сочи город атаковали беспилотники ВСУ, детали

Накануне поздно вечером город Сочи подвергся атаке украинских беспилотников. В это время там мог находиться глава Кремля.

Там незадолго до налета российский президент Владимир Путин закончил свое выступление в рамках пленарной сессии Валдайского форума, сообщает The Moscow Times.

Около 21:30 по киевскому времени (22:30 по московскому) были закрыты аэропорты в Сочи и Геленджике, а через полчаса мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил жителей города о налете дронов и опубликовал дежурные правила поведения в таких случаях.

Вслед за ним об угрозе на федеральной территории Сириус сообщил ее глава Дмитрий Плишкин.

"Уважаемые жители и гости федеральной территории "Сириус"! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте", – написал он в соцсетях.

В свою очередь Telegram-канал Shot опубликовал видео со звуками работы ПВО над Черным морем и воем сирены.

В Минобороны РФ сообщили, что в период с 21:30 2 октября до 07:00 3 октября силы ПВО и РЭБ ликвидировали 9 украинских дронов над акваторией Черного моря и еще 3 цели — в Крыму.

Отбой тревоги в Сириусе объявили через 40 минут после начала налета, а ограничения в аэропортах длились семь часов.

По оценке Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), к утру пятницы в аэропорту Сочи задерживались более 40 рейсов — 24 на вылет и около 20 — на прилет

Напомним, на пленарной сессии клуба Валдай Путин выступал почти четыре часа, сделав ряд заявлений, в том числе по Украине.

В частности, он заявил, что потери ВСУ за сентябрь составили 44,7 тысяч человек, обвинил Европу в милитаризации, цинично прокомментировал атаки дронов РФ в странах Европы и пригрозил Украине ударами по атомным станциям.

За последний месяц – это второй налет украинских беспилотников на Сочи. В ночь на 9 сентября они уже атаковали район недалеко от резиденции Путина "Бочаров ручей". Это произошло вскоре после масштабной атаки ВС РФ по Киеву 7 сентября, когда было повреждено здание Кабмина.

