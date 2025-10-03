Після виступу Путіна в Сочі місто атакували безпілотники ЗСУ, деталі

Напередодні пізно ввечері місто Сочі зазнало атаки українських безпілотників. У цей час там міг перебувати голова Кремля.

Там незадовго до нальоту російський президент Володимир Путін закінчив свій виступ у межах пленарної сесії Валдайського форуму, повідомляє The Moscow Times.

Близько 21:30 за київським часом (22:30 за московським) закрили аеропорти в Сочі та Геленджику, а за пів години мер Сочі Андрій Прошунін попередив мешканців міста про наліт дронів і опублікував чергові правила поведінки в таких випадках.

Слідом за ним про загрозу на федеральній території ">Сіріус повідомив її голова Дмитро Плішкін.

"Шановні жителі та гості федеральної території "Сіріус"! Існує загроза атаки БПЛА. Усі сили та засоби готові до її відбиття. Прошу зберігати спокій, відійти від вікон і сховатися в безпечному місці", — написав він у соцмережах.

Зі свого боку Telegram-канал Shot опублікував відео зі звуками роботи ППО над Чорним морем і виттям сирени.

У Міноборони РФ повідомили, що в період з 21:30 2 жовтня до 07:00 3 жовтня сили ППО і РЕБ ліквідували 9 українських дронів над акваторією Чорного моря і ще 3 цілі — у Криму.

Фото: Скриншот

Відбій тривоги в Сіріусі оголосили через 40 хвилин після початку нальоту, а обмеження в аеропортах тривали сім годин.

За оцінкою Асоціації туроператорів РФ (АТОР), до ранку п'ятниці в аеропорту Сочі затримували понад 40 рейсів — 24 на виліт і приблизно 20 — на приліт

Нагадаємо, на пленарній сесії клубу Валдай Путін виступав майже чотири години, зробивши низку заяв, зокрема щодо України.

Зокрема, він заявив, що втрати ЗСУ за вересень становили 44,7 тисячі осіб, звинуватив Європу в мілітаризації, цинічно прокоментував атаки дронів РФ у країнах Європи і пригрозив Україні ударами по атомних станціях.

За останній місяць — це другий наліт українських безпілотників на Сочі. У ніч на 9 вересня вони вже атакували район недалеко від резиденції Путіна "Бочаров ручей". Це сталося незабаром після масштабної атаки ЗС РФ по Києву 7 вересня, коли було пошкоджено будівлю Кабміну.

Раніше повідомлялося, що Путін відповів на заяви Трампа і похвалився успіхами в Україні.