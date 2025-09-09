Путин мог быть в Сочи под атакой дронов: его самолет до сих пор в городе, — СМИ

В ночь на 9 августа российское Сочи в Краснодарском крае атаковали беспилотники. Накануне президент РФ Владимир Путин участвовал по видеосвязи во внеочередной встрече БРИКС именно из этого города, поэтому он мог находиться там во время обстрела.

Воздушная тревога во время атаки на Сочи звучала трижды за ночь, а местный аэропорт закрывался более чем на 30 минут, пишет 9 сентября российское медиа "Агентство". Журналисты выяснили, что борт президента РФ оставался в городе.

Расследователи пишут со ссылкой на данные сайта Flightradar24, что Ил-96-300ПУ летного отряда "Россия" с бортовым номером RA-96024, на котором Путин летал на саммит с президентом США Дональдом Трампом на Аляску, прибыл в Сочи за несколько часов до встречи БРИКС. На момент публикации новости он до сих пор находился в городе.

Журналисты напомнили, что в Сочи находится резиденция президента РФ "Бочаров Ручей" и до того, как Украина начала атаковать дронами Краснодарский край, Путин жил там неделями. Из-за угрозы ударов БПЛА он почти перестал посещать город, а в ноябре 2024 года после выступления на Валдайском клубе в Сочи провел в городе всего день и, вероятно, ночевал на борту самолета.

"Бочаров Ручей" в Сочи

Что известно о резиденциях Путина

Стоит отметить, 28 августа обломки дрона упали неподалеку имения Путина на мысе Идокопас в Геленджике. В лесу вокруг объекта вспыхнул пожар площадью около 3 тысяч квадратных метров, который тушили четыре дня.

В октябре 2024 года российские медиа расследователи "Проекта" сообщали, что в Сочи снесли резиденцию Путина "Бочаров Ручей" из-за многократных атак беспилотников. Журналисты сообщали, что хотя на территории резиденции осталось другое здание для встреч, российский президент перестал его посещать.

Напомним, жители Сочи рассказали об атаке дронов на город в ночь на 9 сентября. В Адлерском районе слышали мощный взрыв, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о гибели одного мужчины и повреждении частных домов.