Путін міг бути в Сочі під атакою дронів: його літак досі в місті, — ЗМІ

В ніч на 9 серпня російське Сочі в Краснодарському краї атакували безпілотники. Напередодні президент РФ Володимир Путін брав участь по відеозв’язку в позачерговій зустрічі БРІКС саме з цього міста, тож він міг перебувати там під час обстрілу.

Повітряна тривога під час атаки на Сочі лунала тричі за ніч, а місцевий аеропорт закривався на понад 30 хвилин, пише 9 вересня російське медіа "Агентство". Журналісти з’ясували, що борт президента РФ лишався в місті.

Розслідувачі пишуть з посиланням на дані сайту Flightradar24, що Іл-96−300ПУ льотного загону "Росія" з бортовим номером RA-96024, на якому Путін літав на саміт із президентом США Дональдом Трампом на Аляску, прибув до Сочі за кілька годин до зустрічі БРІКС. На момент публікації новини він досі перебував у місті.

Журналісти нагадали, що в Сочі розташована резиденція президента РФ "Бочаров Ручей" і до того, як Україна почала атакувати дронами Краснодарський край, Путін жив там тижнями. Через загрозу ударів БПЛА він майже перестав відвідувати місто, а в листопаді 2024 року після виступу на Валдайському клубі в Сочі провів у місті лише день і, ймовірно, ночував на борту літака.

"Бочаров Ручей" в Сочі

Що відомо про резиденції Путіна

Варто зазначити, 28 серпня уламки дрона впали неподалік маєтку Путіна на мисі Ідокопас в Геленджику. В лісі навколо об’єкта спалахнула пожежа площею близько 3 тисяч квадратних метрів, яку гасили чотири дні.

У жовтні 2024 року російські медіа розслідувачі "Проекта" повідомляли, що в Сочі знесли резиденцію Путіна "Бочаров Ручей" через багаторазові атаки безпілотників. Журналісти повідомляли, що хоча на території резиденції лишилася інша будівля для зустрічей, російський президент перестав її відвідувати.

Нагадаємо, жителі Сочі розповіли про атаку дронів на місто в ніч на 9 вересня. В Адлерському районі чули потужний вибух, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомляв про загибель одного чоловіка та пошкодження приватних будинків.