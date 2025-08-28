Палало 7 гектарів: український дрон вдарив неподалік маєтку Путіна в Геленджику, — росЗМІ (фото)

Після падіння уламків дрона в лісі біля резиденції російського президента на березі Чорного моря виникли три вогнища пожежі. Спочатку площа займання становила приблизно 3 тисячі квадратних метрів, а потім збільшилась удвічі.

Related video

В Росії неподалік Геледжика, де розташований маєток президента РФ Володимира Путіна, український дрон влаштував пожежу. Про це повідомляє "Агенство новини" і видання ТАСС.

Зазначається, що через падіння уламків дрона під час атаки в лісі в районі села Криниця у Геленджику сталася пожежа. Це село розташоване всього за 10 км по прямій від палацу Володимира Путіна на мисі Ідокопас. Google maps показує, що від України до узбережжя Чорного моря та путінської резиденції — близько 700 км.

Карта, де сталася пожежа внаслідок падіння дрона

Після падіння уламків дрона в лісі виникли три вогнища пожежі, повідомили в оперштабі. Спочатку площа пожежі становила приблизно 3 тисячі кв. м, а потім збільшилася до 7 тис. кв. м, зазначили в крайовому лісопожежному центрі. Пізніше площа виросла ще сильніше – до 32 тисяч кв. м (3,2 га).

Пожежа в лісі під Геленджиком

Через пожежу в лісі виявилися заблокованими 23 росіян, написали росЗМІ. Людей евакуювали за допомогою катера з бази відпочинку.

Як повідомило медіа, попередні дронові атаки змусили Путіна переглянути місце свого відпочинку — він практично перестав літати в Сочі, де раніше проводив значну частину весни та осені. До березня 2024 року в Сочі навіть знесли офіційну резиденцію очільника Кремля "Бочаров ручей".

Удари дронів по РФ — деталі

Нагадаємо, що удари БПЛА по Краснодарському краю у 2023 році налякали президента РФ Путіна. Після чого він не відвідує свої резиденції біля Сочі на побережжі Чорного моря, хоча раніше там міг перебувати по 30 днів і більше на рік.

Резиденцію президента РФ Володимира Путіна на Валдаї, яка розташована за 600 кілометрів від кордону з Україною, охороняє щонайменше 15 ЗРГК "Панцирь" та система С-400.