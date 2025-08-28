Пылало 7 гектаров: украинский дрон ударил неподалеку от имения Путина в Геленджике, — росСМИ (фото)

После падения обломков дрона в лесу возле резиденции российского президента на берегу Черного моря возникли три очага пожара. Сначала площадь возгорания составляла примерно 3 тысячи квадратных метров, а затем увеличилась вдвое.

Related video

В России неподалеку Геледжика, где расположено имение президента РФ Владимира Путина, украинский дрон устроил пожар. Об этом сообщает"Агенство новости" и издание ТАСС.

Отмечается, что из-за падения обломков дрона во время атаки в лесу в районе села Криница в Геленджике произошел пожар. Это село расположено всего в 10 км по прямой от дворца Владимира Путина на мысе Идокопас. Google maps показывает, что от Украины до побережья Черного моря и путинской резиденции — около 700 км.

Карта, где произошел пожар в результате падения дрона

После падения обломков дрона в лесу возникли три очага пожара, сообщили в оперштабе. Сначала площадь пожара составляла около 3 тысяч кв. м, а затем увеличилась до 7 тыс. кв. м, отметили в краевом лесопожарном центре. Позже площадь выросла еще сильнее — до 32 тысяч кв. м (3,2 га).

Пожар в лесу под Геленджиком

Из-за пожара в лесу оказались заблокированными 23 россиян, написали росСМИ. Людей эвакуировали с помощью катера с базы отдыха.

Как сообщило медиа, предыдущие дроновые атаки заставили Путина пересмотреть место своего отдыха — он практически перестал летать в Сочи, где раньше проводил значительную часть весны и осени. К марту 2024 года в Сочи даже снесли официальную резиденцию главы Кремля "Бочаров ручей".

Удары дронов по РФ — детали

Напомним, что удары БПЛА по Краснодарскому краю в 2023 году напугали президента РФ Путина. После чего он не посещает свои резиденции возле Сочи на побережье Черного моря, хотя раньше там мог находиться по 30 дней и более в год.

Резиденцию президента РФ Владимира Путина на Валдае, которая расположена в 600 километрах от границы с Украиной, охраняет не менее 15 ЗРГК "Панцирь" и система С-400.