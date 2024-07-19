Вистачить на два Бєлгорода: аналітики показали, як захищають резиденцію Путіна від дронів (фото)

Аналітики припустили, якщо такими силами охороняється резиденція російського лідера на Валдаї, то, найімовірніше, що така сама ситуація з захистом інших палаців Путіна та його оточення.

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Резиденцію президента РФ Володимира Путіна на Валдаї, яка розташована за 600 кілометрів від кордону з Україною, охороняє щонайменше 15 ЗРГК "Панцирь" та система С-400. Про це пише Defense Express.

"Можемо зробити припущення, що реальний наряд сил для безпосереднього захисту лише цієї однієї резиденції Путіна на Валдаї складається з 15-16 одиниць ЗРГК "Панцирь", які розміщені по периметру, а також повного зенітного ракетного полку на С-400", — йдеться у матеріалі.

Такі висновки аналітики зробили на основі оновлених супутникових знімків району, де розташовується резиденція російського президента.

"Якщо С-400 був розміщений там раніше, бо поряд знаходиться пункт постійної дислокації 42-го зенітного ракетного полку РФ, який почав отримувати ці нові ЗРК з 2022 року, то для "Панцирів" була створена справжня мережа", — йдеться у статті.

Аналітики зазначили, що посилений периметр захисту від українських дронів на Валдаї почали зводити у грудні 2023 року.

Так на знімках позиційного району С-400 та одного із ЗРГК "Панцирь" від 3 листопада 2023 року та за 8 липня 2024 року видно різницю у ландшафті та зведені будівлі.

Супутникові знімки Фото: Defense Express

"Позиція С-400 була значно розширена, отримала нові будівлі для розрахунків та Flakturm для ЗРГК "Панцирь" — спеціальну споруду для розміщення комплексу на висоті декілька десятків метрів", — підкреслили експерти.

Аналогічні Flakturm-и були помічені навколо резиденції Путіна, при цьому дистанція між ними часом становить лише декілька кілометрів. Але не всі ці конструкції станом на квітень були завершені та мали встановлений засіб ППО.

"При цьому йдеться лише про протиповітряну оборону лише у цьому одному районі й не виключено, що на дальності 20-50 км від Валдаю знаходиться ще один периметр протиповітряної оборони", — наголосили аналітики.

В Defense Express уточнили, що захисту зведеного навколо лише однієї резиденції Путіна у Валдаї вистачило б на прикриття двох російських Бєлгородів, які постійно атакують українські безпілотники.

Аналітики також припустили, що якщо такий потужний район ППО було створено навколо маєтку Путіна на Валдаї у понад 600 км від України, то скоріш за все аналогічні сили розгорнуті і навколо інших палаців та резиденцій російського лідера та його найближчих поплічників.

Нагадаємо, 19 липня російські пабліки повідомили, що у Бєлгороді співробітників прикордоння возять на автобусах з антидроновими сітками.

У звіті за 16 липня аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що резиденцію Путіна на Валдаї захищають 7 систем ППО.