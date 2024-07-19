У Бєлгороді співробітників прикордоння возять на автобусах з антидроновими сітками (відео)

На відео видно, що автобус прикритий антидроновою сіткою не з усіх боків, зокрема захисту немає на лобовому склі та з обох боків автобуса.

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У російському Бєлгороді з'явився автобус з антидроновою сіткою, який доставляє співробітників місцевого агрохолдингу на об'єкти в прикордонних районах. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Зокрема телеграм-канал "Astra" зазначив, що подібну "технологію" використовують російські військові на техніці для захисту від українських безпілотників.

На відео видно, що сам автобус прикритий антидроновою сіткою зверху та позаду. Спереду, де лобове скло, зі сторони вхідних дверей, а також з протилежного боку сітки немає.

Зазначимо, що спеціальні захисні сітки від ударних безпілотників використовують на фронті, але вона може врятувати бойову машину тільки якщо її правильно розгорнути.

Зокрема, як пояснили аналітики порталу "Militarnyi", бойові дії показали, що у деяких випадках сітка не рятує навіть артилерійські установки, якщо не закриває машину з усіх боків можливого удару.

Нагадаємо, 19 липня військовослужбовці підрозділу BULAVA 3-го механізованого батальйону окремої президентської бригади Збройних сил України знищили танк збройних сил Російської Федерації за допомогою безпілотного апарату.

У ніч на 19 липня Курську область Росії атакували БПЛА.