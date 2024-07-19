В Белгороде сотрудников приграничья возят на автобусах с антидроновими сетками (видео)

На видео видно, что автобус прикрыт антидроновой сеткой не со всех сторон, в частности защиты нет на лобовом стекле и с обеих сторон автобуса.

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В российском Белгороде появился автобус с антидроновой сеткой, который доставляет сотрудников местного агрохолдинга на объекты в приграничных районах. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В частности телеграм-канал "Astra" отметил, что подобную "технологию" используют российские военные на технике для защиты от украинских беспилотников.

На видео видно, что сам автобус прикрыт антидроновой сеткой сверху и сзади. Спереди, где лобовое стекло, со стороны входной двери, а также с противоположной стороны сетки нет.

Отметим, что специальные защитные сетки от ударных беспилотников используют на фронте, но она может спасти боевую машину только если ее правильно развернуть.

В частности, как пояснили аналитики портала "Militarnyi", боевые действия показали, что в некоторых случаях сетка не спасает даже артиллерийские установки, если не закрывает машину со всех сторон возможного удара.

Напомним, 19 июля военнослужащие подразделения BULAVA 3-го механизированного батальона отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины уничтожили танк вооруженных сил Российской Федерации с помощью беспилотного аппарата.

В ночь на 19 июля Курскую область России атаковали БПЛА.