"Було дуже страшно": жителі Сочі розповіли про атаку дронів на місто (відео)

У ніч на 9 вересня Сочі зазнало атаки безпілотників. В Адлерському районі Сочі стався потужний вибух, а аеропорт "Сочі" призупинив роботу.

Related video

За даними російської влади, в Адлерському районі уламки дрона впали на автомобіль, осколки влучили у вікно, внаслідок чого загинув водій. Канал Astra опублікував відео, де в місті чути звуки повітряної тривоги.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив загибель чоловіка. Крім того, пошкоджень зазнали шість приватних будинків — постраждали фасади, дахи, вікна та паркани. На місці події працюють екстрені служби.

Повідомлення в соцмережах Веніаміна Кондратьєва Фото: Телеграм

Приблизно о 02:00 жителі та туристи почули гучні звуки, схожі на вибухи. На курорті кілька разів вмикалися сирени оповіщення. Багато очевидців повідомляли, що в будинках затремтіли стіни та спрацювали сигналізації автомобілів.

Місцеві ЗМІ цитують слова містян:

"Я підскочила від бавовни. А потім сирена закричала. Зрозуміла, що поруч";

"Дуже страшно було";

"О 2:22 я підірвалася від жорсткого вибуху";

"О 2:16 був сильний гул безпілотників. Потім завили сирени";

"Дуже голосно бахнуло зараз";

"Спочатку був сильний вибух і тільки після нього, через деякий час, увімкнули сирени й оповіщення";

"Мені навіть із зачиненими вікнами чути глухі й віддалені хлопки".

Міноборони РФ повідомило, що за ніч нібито вдалося збити 31 український дрон. 15 із них знищили в небі над Чорним морем, ще сім — над територією Бєлгородської області та по три — в Курській області та в окупованому Криму.

Звіт Міноборони РФ щодо збитих БпЛА

Це не перша атака дронів на Сочі. Раніше в липні та серпні під удар переважно потрапляла нафтобаза в районі аеропорту. Удару завдали модифіковані дрони Ан-196 "Лютий", які уразили об'єкт аеропорту.

Пожежа на об'єкті потрапила на камери телефонів місцевих жителів. Молоді люди виклали кадри в TikTok, після чого до них приїхали силовики. Зрештою Поліція опублікувала відео з молодими людьми у відділенні, на якому вони вибачаються за свої дії.