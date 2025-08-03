Росіян, які записали ролик на тлі нафтобази в Адлері, що палає, вже змусили вибачатися

Двоє дівчат і хлопець, які записали відео для TikTok, приїхали з Нижнього Тагілу. І тепер тій, яка тримала смартфон, загрожує штраф до 30 тисяч рублів. Нафтобаза в російському Адлері горіла після атаки безпілотників.

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Молоді люди, які записали відео для TikTok на тлі палаючої нафтобази в Адлері, вибачилися у відділі поліції. Раніше в МВС заявили, що троє затриманих приїхали з Нижнього Тагілу, а на дівчину, яка знімала ролик, складено адміністративний протокол. Повідомляють, що на молодь поскаржилася Катерина Мізуліна, яка в РФ завідує "безпечним інтернетом", пише російський Telegram-канал Baza.

Росіяни записали тікток на тлі палаючої нафтобази в Адлері

Дівчині інкримінують статтю "Невиконання правил поведінки під час надзвичайної ситуації або загрози її виникнення", їй загрожує штраф до 30 тисяч рублів.

Палаюча нафтобаза в Адлері Фото: Скриншот

Поліція опублікувала відео з молодими людьми у відділку, на якому вони вибачаються за свої дії. Як повідомляється, усім трьом від 19 до 21 року, приїхали вони з Нижнього Тагілу.

Нагадаємо, нафтобаза в Сочі загорілася після атаки дронів у ніч на 3 серпня.

Палаюча нафтобаза в Адлері

В Адлерському районі уламки українського дрона потрапили в цистерну з нафтопродуктами, повідомив губернатор Веніамін Кондратьєв. В адміністрації Сочі розповіли, що уламки дронів "зачепили будови в гаражному кооперативі" на Авіаційній вулиці. Постраждалих немає.

Міноборони РФ відзвітувало, що збило за ніч збило 93 безпілотники. Більшість — над акваторією Чорного моря. Ще вранці повідомлялося про 60 збитих безпілотників.

Нагадаємо, Фокус писав про атаку безпілотників на нафтобазу в Краснодарському краї.

А аеропорт Сочі ввів тимчасові обмеження на заправку літаків після ударів по нафтобазі в Адлерівському районі. Унаслідок атаки українського безпілотника виникли перебої з постачанням авіапалива, що вплинуло на роботу аеропорту.