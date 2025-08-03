Россиян, которые записали ролик на фоне горящей нефтебазы в Адлере, уже заставили извиняться

Две девушки и парень, которые записали видео для TikTok, приехали из Нижнего Тагила. И теперь той, которая держала смартфон, грозит штраф до 30 тысяч рублей. Нефтебаза в российском Адлере горела после атаки беспилотников.

Related video

Молодые люди, записавшие видео для TikTok на фоне горящей нефтебазы в Адлере, извинились в отделе полиции. Ранее в МВД заявили, что трое задержанных приехали из Нижнего Тагила, а на девушку, снимавшую ролик, составлен административный протокол. Сообщается, что на молодежь пожаловалась Екатерина Мизулина, которая в РФ заведует "безопасным интернетом", пишет российский Telegram-канал Baza.

Россияне записали тикток на фоне горящей нефтебазі в Адлере

Девушке вменяется статья "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", ей грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Горящая нефтебаза в Адлере Фото: Скриншот

Полиция опубликовала видео с молодыми людьми в отделении, на котором они извиняются за свои действия. Как сообщается, всем троим от 19 до 21 года, приехали они из Нижнего Тагила.

Напомним, нефтебаза в Сочи загорелась после атаки дронов в ночь на 3 августа.

Горящая нефтебаза в Адлере

В Адлерском районе обломки украинского дрона попали в цистерну с нефтепродуктами, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В администрации Сочи рассказали, что обломки дронов "зацепили строения в гаражном кооперативе" на Авиационной улице. Пострадавших нет.

Минобороны РФ отчиталось, что сбило за ночь сбило 93 беспилотника. Большинство — над акваторией Черного моря. Еще утром сообщалось о 60 сбитых беспилотниках.

Напомним, Фокус писал об атаке беспилотников на нефтебазу в Краснодарском крае.

А аэропорт Сочи ввел временные ограничения на заправку самолетов после ударов по нефтебазе в Адлеровском районе. В результате атаки украинского беспилотника возникли перебои со снабжением авиатоплива, что повлияло на работу аэропорта.