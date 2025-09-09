"Было очень страшно": жители Сочи рассказали об атаке дронов на город (видео)

В ночь на 9 сентября Сочи подвергся атаке беспилотников. В Адлерском районе Сочи произошел мощный взрыв, а аэропорт “Сочи” приостановил работу.

По данным российских властей, в Адлерском районе обломки дрона упали на автомобиль, осколки попали в окно в результате чего погиб водитель. Канал Astra опубликовал видео, где в городе слышны звуки воздушной тревоги.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил гибель мужчины. Кроме того, повреждения получили шесть частных домов — пострадали фасады, крыши, окна и заборы. На месте происшествия работают экстренные службы.

Сообщение в соцсетях Вениамина Кондратьева Фото: Телеграм

Около 02:00 жители и туристы услышали громкие звуки, похожие на взрывы. На курорте несколько раз включались сирены оповещения. Многие очевидцы сообщали, что в домах задрожали стены и сработали сигнализации автомобилей.

Местные СМИ цитируют слова горожан:

"Я подскочила от хлопка. А потом сирена заорала. Поняла, что рядом";

"Очень страшно было";

"В 2:22 я подорвалась от жесткого взрыва";

"В 2:16 был сильный гул беспилотников. Потом завыли сирены";

"Очень громко бахнуло сейчас";

"Сначала был сильный взрыв и только после него, спустя время, включили сирены и оповещение";

"Мне даже с закрытыми окнами слышно глухие и отдаленные хлопки".

Минобороны РФ сообщило, что за ночь якобы удалось сбить 31 украинский дрон. 15 из них были уничтожены в небе над Черным морем, еще семь над территорией Белгородской области и по три в Курской области и в оккупированном Крыму.

Отчет Минобороны РФ по сбитым БПЛА

Это не первая атака дронов на Сочи. Ранее в июле и августе под удар в основном попадала нефтебаза в районе аэропорта. Удар был нанесен модифицированными дронами Ан-196 "Лютый", которые поразили объект аэропорта.

Пожар на объекте попал на камеры телефонов местных жителей. Молодые люди выложили кадры в TikTok, после чего к ним приехали силовики. В итоге Полиция опубликовала видео с молодыми людьми в отделении, на котором они извиняются за свои действия.