Російські БПЛА над Європою: Медведєв помітив "український слід" і вибухнув новими погрозами

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв висунув одразу п'ять версій причин появи БПЛА над європейськими країнами. Соратник Кремля вважає такі інциденти "провокаціями", але не заперечує, що дрони можуть бути російськими.

"Європейські міста охопила епідемія UFD, або Unidentified Flying Drones. БПЛА всюди: біля військових баз, в аеропортах, у полях і над містами. Чиї — незрозуміло", — заявив Дмитро Медведєв у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що у нього п'ять версій того, що відбувається.

Пост Дмитра Медведєва Фото: Скриншот

Версії Медведєва про дрони в країнах НАТО:

"Провокації бандерівців з метою покращити постачання зброї та спровокувати війну.

Діяльність проросійського підпілля в цих країнах з метою дестабілізації життя в ЄС.

Перевірка своїх систем ППО на міцність, яка проводиться місцевими спецслужбами.

Ігри місцевих охламонів із хуліганськими цілями.

Пряме засилання дронів із Росії".

Першу версію Медведєв вважає вірогідною, друга йому здається можливою, але глава Радбезу РФ прямо заявив, що російські "агенти і кроти" в країнах НАТО існують, але "чекають окремої команди".

Третя версія йому здається "робочою", як і четверта. А щодо п'ятої, про те, що дрони російські і летять із РФ, Дмитро Медведєв відповів розпливчасто.

"П'яту версію цілком розгорнуто прокоментував під час валдайських дискусій президент Росії. Тут додати нічого, до того ж його слова корелюють і з четвертою версією", — написав Медведєв.

Він також заявив, що причина "паніки" в країнах Європи "неважлива", а важливо, щоб "недалекі європейці відчули на своїй шкурі, що таке небезпека війни. Щоб боялися і тряслися, як тупі тварини в стаді, яких женуть на бійню. Щоб обгадилися від страху, передчуваючи свій близький і болісний кінець".

Що говорив Путін про російські дрони в країнах НАТО

Але варто зазначити, що Володимир Путін, виступаючи на пленарній сесії XХII щорічного засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Сочі також нічого прямо не говорив про дрони в Європі. І навпаки, відповідаючи на запитання модератора, журналіста Федора Лук'янова, навіщо Путін посилає стільки дронів у Данію, заявив: "Більше не буду".

Путін не підтверджував і не заперечував присутності російських дронів у Європі

"От не буду більше ні у Францію, ні в Данію, ні в Копенгаген. Куди ще долітають? Ні в Лісабони", — заявив Путін, повідомивши, що це "люди розважаються".

Також він повідомив, що "у нас немає дронів, які до Лісабона долітають", але одразу ж спростував сам себе, сказавши, що БПЛА "є певний і великої дальності, але цілей там (у Лісабоні — ред.) немає. Що саме, це головне. Ось у чому справа", — заявив Путін.

Російський президент заявив, що повідомлення про російські дрони в Європі — це один зі способів "нагнітання обстановки загалом, щоб виконати вказівку вашингтонського обкому і підвищити витрати на оборону".

"Щоб відвернути увагу ось від цих сутнісних глибинних проблем, вся ця істерія нагнітається", — заявив Путін. Лук'янов сказав, що він налякав Португалію і сказав, що це був жарт. На що Путін заявив, що це був не жарт і Португалію "попередили".

"Так, попереджений, значить, значить, озброєний", — резюмував Путін.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про заяви Путіна під час виступу на Валдаї. Так, серед іншого, росіянин хвалився успіхами в Україні та погрожував Трампу.

Але поки він виступав, Сочі атакували безпілотники.