Оказался с 50 метрах от украинцев: "контрактник" ВС РФ попал на фронт за 2 дня (видео)

На Волчанском направлении захватили в плен российского разведчика, который служит в ВС РФ по контракту. Он рассказал, что попал на войну в Украине без всякой подготовки и направлялся в новую лесополосу.

Дроны пограничников "Форпоста" обнаружили группу бойцов ВС РФ, которые приближались к украинским позициям. Сначала их остановили с помощью сбросов и FPV-дронов. Одного из захватчиков захватили в плен. Он признался, что оказался на войне в Украине без подготовки и никаких объяснений. Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины 6 октября опубликовала видео с ним.

Россиянин рассказал, что ему полных 42 года, и он из Волгограда. В армии он служил разведчиком 136 бригады, имеет звание рядового.

"Перед тем, как попасть в плен, была задача выйти в лесополосу и окопаться. Зашли, потом другая была задача — выйти в другую лесополосу. С собой не было пончо — плащ антидроновой — и было уже поздно. Из-за этого нас атаковали FPV, "Баба Яга" и деваться было некуда", — вспомнил оккупант.

По его словам, было темно, и украинские военные "оказались" в 50 метрах. Российский разведчик поделился, что ему обещали зарплату в размере 230 тысяч рублей, которую выплачивали на карточку. Из "подъемных" ему выплатили только половину. На вопрос о подготовке пленный ответил, что не проходил никакой.

"Подписал контракт, приехал в Дагестан, через два дня приехал сюда и все", — сказал он.

Напомним, в украинский плен попал египтянин, который воевал на стороне ВС РФ по контракту. Он рассказал, что его задачей было расстреливать россиян, если они будут убегать с передовой.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что ночью на 6 октября Силы обороны ударили по ряду объектов на территории РФ, вызвав серию взрывов и масштабные пожары.