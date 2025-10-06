Опинився з 50 метрах від українців: "контрактник" ЗС РФ потрапив на фронт за 2 дні (відео)

На Вовчанському напрямку захопили у полон російського розвідника, який служить у ЗС РФ за контрактом. Він розповів, що потрапив на війну в Україні без жодної підготовки і прямував у нову лісосмугу.

Related video

Дрони прикордонників "Форпосту" виявили групу бійців ЗС РФ, які наближались до українських позицій. Спочатку їх зупинили за допомогою скидів та FPV-дронів. Одного з загарбників захопили у полон. Він зізнався, що опинився на війні в Україні без підготовки та жодних пояснень. Пресслужба Державної прикордонної служби України 6 жовтня опублікувала відео з ним.

Росіянин розповів, що йому повних 42 роки, і він з Волгограда. У війську він служив розвідником 136 бригади, має звання рядовий.

"Перед тим, як потрапити у полон, була задача вийти у лісосмугу та окопатися. Зайшли, потім інша була задача — вийти в іншу лісосмугу. З собою не було пончо — плащ антидроновий — і було вже пізно. Через це нас атакували FPV, "Баба Яга" і діватись було нікуди", — згадав окупант.

З його слів, було темно, і українські військові "виявились" в 50 метрах. Російський розвідник поділився, що йому обіцяли зарплату у розмірі 230 тисяч рублів, яку виплачували на картку. З "підйомних" йому виплатили лише половину. На запитання про підготовку полонений відповів, що не проходив жодної.

"Підписав контракт, приїхав у Дагестан, через два дні приїхав сюди і все", — сказав він.

Нагадаємо, в український полон потрапив єгиптянин, який воював на боці ЗС РФ за контрактом. Він розповів, що його задачею було розстрілювати росіян, якщо вони тікатимуть з передової.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що вночі на 6 жовтня Сили оборони вдарили по низці об’єктів на території РФ, спричинивши серію вибухів і масштабні пожежі.