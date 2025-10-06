Как Трамп едва не развалил НАТО: вышли мемуары бывшего генсека альянса

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опубликовал книгу о своей десятилетней работе в альянсе. В ней он описал встречи с президентом США Дональдом Трампом, которые поставили организацию на грань кризиса.

Related video

Как сообщает The Guardian, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил мемуары, в которых рассказал о событиях, происходивших во время его руководства организацией с 2014 по 2024 годы. В книге он описал давление президента США Дональда Трампа на союзников и отметил, что альянс в определенный момент оказался под угрозой распада.

В опубликованных отрывках Столтенберг вспоминает первые контакты с Дональдом Трампом после его победы на президентских выборах в США 2016 года. Бывший генсек НАТО признал, что был обеспокоен критическими заявлениями Трампа, который во время кампании называл альянс "устаревшим".

После начального телефонного разговора новоизбранный президент США выразил поддержку НАТО, но подчеркнул, что союзники должны увеличить оборонные расходы. На саммите в Брюсселе в 2017 году Трамп публично критиковал европейских партнеров за недостаточное финансирование обороны, а во время частных дискуссий ставил под сомнение обязательства США по статье 5 Североатлантического договора.

По словам Столтенберга, американский президент неоднократно заявлял, что Вашингтон может покинуть НАТО, если союзники не выполнят финансовых требований. Во время разговора с генсеком он прямо сказал: "Если мы уйдем, то уйдем. Вам нужно НАТО. Нам НАТО не нужно". Это, по оценке Столтенберга, стало самой большой угрозой существованию альянса за последние десятилетия.

В воспоминаниях также приведены примеры давления на ключевых европейских лидеров, в частности канцлера Германии Ангелу Меркель, по повышению расходов на оборону. Трамп отмечал, что богатые государства пытаются "обмануть" США, и требовал немедленного выполнения обязательства в 2% ВВП.

В то же время Столтенберг отметил, что пытался наладить рабочие отношения с Белым домом и убедить союзников не реагировать эмоционально на публичные высказывания американского президента. По его мнению, главной задачей было избежать открытого конфликта, который мог привести к выходу США из альянса.

Напомним, Йенс Столтенберг возглавлял НАТО с 2014 по 2024 год, став одним из самых долго работающих генеральных секретарей организации. Его каденция пришлась на кризисные события — от агрессии России против Украины до внутренних противоречий между странами-членами. Новую книгу Столтенберг позиционирует как личное свидетельство о вызовах, с которыми сталкивался альянс во времена резких геополитических изменений.

Напомним, Фокус писал об условии Столтенберга, выполнив которое, Украина может стать членом НАТО даже с оккупированными территориями.

Фокус также писал, почему для Украины важно сотрудничество с НАТО.