Як Трамп ледь не розвалив НАТО: вийшли мемуари колишнього генсека альянсу

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг опублікував книгу про свою десятирічну роботу в альянсі. У ній він описав зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, які поставили організацію на межу кризи.

Як повідомляє The Guardian, колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг представив мемуари, у яких розповів про події, що відбувалися під час його керівництва організацією з 2014 по 2024 роки. У книзі він описав тиск президента США Дональда Трампа на союзників і зазначив, що альянс у певний момент опинився під загрозою розпаду.

В опублікованих уривках Столтенберг згадує перші контакти з Дональдом Трампом після його перемоги на президентських виборах у США 2016 року. Колишній генсек НАТО визнав, що був стурбований критичними заявами Трампа, який під час кампанії називав альянс "застарілим".

Після початкової телефонної розмови новообраний президент США висловив підтримку НАТО, але підкреслив, що союзники мають збільшити оборонні витрати. На саміті у Брюсселі у 2017 році Трамп публічно критикував європейських партнерів за недостатнє фінансування оборони, а під час приватних дискусій ставив під сумнів зобов’язання США за статтею 5 Північноатлантичного договору.

За словами Столтенберга, американський президент неодноразово заявляв, що Вашингтон може залишити НАТО, якщо союзники не виконають фінансових вимог. Під час розмови з генсеком він прямо сказав: "Якщо ми підемо, то підемо. Вам потрібне НАТО. Нам НАТО не потрібне". Це, за оцінкою Столтенберга, стало найбільшою загрозою існуванню альянсу за останні десятиліття.

У спогадах також наведені приклади тиску на ключових європейських лідерів, зокрема канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, щодо підвищення витрат на оборону. Трамп наголошував, що багаті держави намагаються "обдурити" США, і вимагав негайного виконання зобов’язання у 2% ВВП.

Водночас Столтенберг відзначив, що намагався налагодити робочі відносини з Білим домом та переконати союзників не реагувати емоційно на публічні висловлювання американського президента. На його думку, головним завданням було уникнути відкритого конфлікту, який міг призвести до виходу США з альянсу.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг очолював НАТО з 2014 по 2024 рік, ставши одним із найдовше працюючих генеральних секретарів організації. Його каденція припала на кризові події — від агресії Росії проти України до внутрішніх суперечностей між країнами-членами. Нову книгу Столтенберг позиціонує як особисте свідчення про виклики, з якими стикався альянс у часи різких геополітичних змін.

