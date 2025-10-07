ВСУ поразили редкую станцию РЭБ "Житель" ВС РФ: чем она особенная (видео)

Силы обороны Украины обнаружили и подожгли станцию постановки радиопомех Р-330Ж "Житель" российской армии на Луганщине. Машина считается крайне редкой и дорогой целью.

Российскую установку удалось поразить бойцам 412 полка Nemesis совместно с аэроразведкой одного из подразделений ГПСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале Сил беспилотных систем ВС Украины вечером 6 октября, поделившись кадрами атаки на станцию.

Военные отметили, что Р-330Ж "Житель" — редкая и ценная цель. По их данным, всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ удалось уничтожить 23 такие вражеские установки (речь идет о подтвержденных случаях уничтожения).

Р-330Ж "Житель": чем особенна станция

Российская Р-330Ж "Житель" считается сложной и многофункциональной системой. По данным российского издания "Военное обозрение", впервые установка на вооружение ВС РФ была принята в 2008 году. Однако с тех пор она была модернизирована и российская армия применяет станцию на войне с Украиной.

Как выяснял Фокус ранее, Р-330Ж "Житель" имеет несколько ключевых особенностей:

предназначена для подавления наземных станций мобильной связи GSM-900/1800, систем спутниковой связи "ИНМАРСАТ" и "Иридиум", навигационной системы GPS (NAVSTAR);

способствует радиоэлектронной разведке ВС РФ: система автоматически обнаруживает и пеленгует источники радиоизлучений;

имеет дальность подавления наземного оборудования — до 25 километров, беспилотников — более 50 километров;

от 48 кбит/с достигает скорость обмена станции информацией с командным пунктом;

ведет разведку в диапазоне 100-2000 МГц и подавляет цели на частотах 800-960 МГц, 1227,6 МГц, 1575,42 МГц, 1500-1700 МГц, 1700-1900 МГц.

Обозреватели Defence Mirror ранее также обнаружили, что системы "Житель" ВС РФ вредят ВСУ при применении американских управляемых боеприпасов JDAM, несмотря на модернизацию этого вооружения. Речь шла о том, что из-за применения россиянами станции "Житель" американские боеприпасы не попадали в цели.

