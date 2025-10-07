ЗСУ уразили рідкісну станцію РЕБ "Житель" ЗС РФ: чим вона особлива (відео)

Сили оборони України виявили та підпалили станцію постановки радіоперешкод Р-330Ж "Житель" російської армії на Луганщині. Машина вважається вкрай рідкісною та дорогою ціллю.

Related video

Російську установку вдалося уразити бійцям 412 полку Nemesis спільно з аеророзвідкою одного з підрозділів ДПСУ. Про це повідомили у Telegram-каналі Сил безпілотних систем ЗС України увечері 6 жовтня, поділившись кадрами атаки на станцію.

Військові наголосили, що Р-330Ж "Житель" — рідкісна та коштовна ціль. За їхніми даними, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ вдалося знищити 23 такі ворожі установки (йдеться про підтверджені випадки знищення).

Р-330Ж "Житель": чим особлива станція

Російська Р-330Ж "Житель" вважається складною та багатофункціональною системою. За даними російського видання "Военное обозрение", уперше установку на озброєння ЗС РФ прийняли у 2008 році. Однак з того часу її було модернізовано й російська армія застосовує станцію на війні з Україною.

Як з'ясовував Фокус раніше, Р-330Ж "Житель" має кілька ключових особливостей:

призначена для придушення наземних станцій мобільного зв'язку GSM-900/1800, систем супутникового зв'язку "ІНМАРСАТ" і "Ірідіум", навігаційної системи GPS (NAVSTAR);

сприяє радіоелектронній розвідці ЗС РФ: система автоматично виявляє та пеленгує джерела радіовипромінювань;

має дальність придушення наземного обладнання — до 25 кілометрів, безпілотників — понад 50 кілометрів;

від 48 кбіт/с сягає швидкість обміну станції інформацією з командним пунктом;

веде розвідку у діапазоні 100-2000 МГц та пригнічує цілі на частотах 800-960 МГц, 1227,6 МГц, 1575,42 МГц, 1500-1700 МГц, 1700-1900 МГц.

Оглядачі Defence Mirror раніше також виявили, що системи "Житель" ЗС РФ шкодять ЗСУ під час застосування американських керованих боєприпасів JDAM, попри модернізацію цього озброєння. Йшлося про те, що через застосування росіянами станції "Житель" американські боєприпаси не потрапляли у цілі.

Нагадаємо, 26 вересня Сили спеціальних операцій знищили ракетні комплекси та техніку 448-ї ракетної бригади РФ на Курщині.

25 вересня Силам оборони України вдалося знищити два російських дрони "Дельта" за допомогою дронів-перехоплювачів.