Чиновник части в Донецкой области заставлял военных крутить шаурму: его будут судить

Заместитель начальника подразделения вместо службы отправил бойцов работать на его семью. Подчиненные выполняли строительные и хозяйственные работы, а также продавали уличную еду в Покровском районе.

По данным следствия, военные выполняли "особые задачи" от чиновника почти два года. Они возвели и обслуживали киоск по продаже шаурмы, владелицей которого была жена офицера. Фактически бойцами руководила именно она, распределяя обязанности и контролируя заработок. Об этом 7 октября сообщили в Государственном бюро расследований.

"Вместо выполнения боевых задач солдаты готовили и продавали еду, при этом ежемесячно получая полное денежное обеспечение, в том числе выплаты за якобы участие в боевых действиях", — подчеркнула пресс-служба.

Нанесенный государству ущерб оценивается в более чем 4 миллиона гривен. Сейчас работники ГБР закончили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт. Заместителю начальника подразделения инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана в условиях военного положения. За это ему грозит до 10 лет заключения.

Фото обвиняемого Фото: ГБР

Кроме того, в суд направили обвинительные акты в отношении двух его подчиненных. Военнослужащих, которые выполняли незаконные указания командира, обвиняют в уклонении от несения службы.

