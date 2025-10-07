Посадовець частини на Донеччині змушував військових крутити шаурму: його судитимуть

Заступник начальника підрозділу замість служби відправив бійців працювати на його родину. Підлеглі виконували будівельні та господарські роботи, а також продавали вуличну їжу в Покровському районі.

За даними слідства, військові виконували "особливі задачі" від посадовця майже два роки. Вони звели та обслуговували кіоск із продажу шаурми, власницею якого була дружина офіцера. Фактично бійцями керувала саме вона, розподіляючи обов'язки та контролюючи заробіток. Про це 7 жовтня повідомили у Державному бюро розслідувань.

"Замість виконання бойових завдань солдати готували та продавали їжу, при цьому щомісяця отримуючи повне грошове забезпечення, у тому числі виплати за нібито участь у бойових діях", — підкреслила пресслужба.

Завдані державі збитки оцінюють у понад 4 мільйони гривень. Нині працівники ДБР закінчили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт. Заступнику начальника підрозділу інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану. За це йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Фото обвинуваченого Фото: ДБР

Окрім того, до суду скерували обвинувальні акти щодо двох його підлеглих. Військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки командира, звинувачують в ухиленні від несення служби.

Нагадаємо, 16 вересня повідомлялось, що на Київщині схопили групу військових, які запускали на територію частини перевдягнених цивільних. Схему незаконного заробітку вигадав начальник служби пально-мастильних матеріалів.

Також у ДБР 18 вересня інформували, що ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова підозрюють у підробці документів для оформлення статусу пораненого під час захисту України. Військовий посадовець отримав за це 250 тисяч гривень і п’ять місяців відпустки, під час якої відпочивав за кордоном.