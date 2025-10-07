Новые схемы для уклонистов ликвидированы в Украине: среди задержанных — руководители вузов (фото)

Бывший сотрудник секретариата Кабмина и руководство ряда украинских высших учебных заведений организовали схемы уклонения от мобилизации, получая за свои услуги от $1500 до $13 тысяч.

Всего на шести схемах разоблачены 14 организаторов, сообщает Служба безопасности Украины.

В Киеве в поле зрения киберспециалистов СБУ попали бывший главный специалист секретариата Кабмина и заместитель декана столичного университета. За определенное вознаграждение они якобы устраивали военнообязанных преподавателями вуза.

В Черкасской области подозрение получила доцент кафедры местного университета, которая, по версии следствия, снимала уклоняющихся с розыска в ТЦК и помогала "списаться" по военному учету на основании фиктивных диагнозов. В этом ей помогали знакомые врачи и чиновники из военкомата.

В этом же регионе задержан 27-летний администратор Telegram-канала, который распространял геолокации ТЦК на территории Каневского района.

В Хмельницкой области правоохранители задержали заведующего отделением психиатрической больницы, члена экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности (бывший МСЭК). Он, как утверждают в СБУ, за деньги оформлял военнообязанным псевдогоспитализацию, чтобы впоследствии те могли получить статус непригодных к военной службе.

Почти аналогичную схему проворачивали три дельца в Житомире, которые с помощью знакомых врачей и сотрудников ТЦК оформляли уклонистам справки о плохом здоровье, чтобы те могли беспрепятственно выехать за границу.

А в Кропивницком правоохранители выявили преступную группировку, члены которой отвозили "клиентов" в приграничье, а затем лесными тропами, вне контрольно-пропускных пунктов, переправляли их за границу.

Всем задержанным уже объявлено о подозрении по ряду правонарушений, включая пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное организованной группой, незаконную переправку лиц через государственную границу, принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом, а также злоупотребление влиянием.

Если вина задержанных будет доказана в суде, им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в ВСУ рассказали, сколько сообщений о нарушениях ТЦК оказались правдивыми.