Нові схеми для ухилянтів ліквідовано в Україні: серед затриманих — керівники вишів (фото)
Колишній співробітник секретаріату Кабміну і керівництво низки українських вищих навчальних закладів організували схеми ухилення від мобілізації, отримуючи за свої послуги від $1500 до $13 тисяч.
Загалом на шести схемах викрито 14 організаторів, повідомляє Служба безпеки України.
У Києві в поле зору кіберфахівців СБУ потрапили колишній головний спеціаліст секретаріату Кабміну та заступник декана столичного університету. За певну винагороду вони нібито влаштовували військовозобов'язаних викладачами вишу.
У Черкаській області підозру отримала доцентка кафедри місцевого університету, яка, за версією слідства, знімала тих, хто ухиляється, від розшуку в ТЦК, і допомагала "списатися" з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів. У цьому їй допомагали знайомі лікарі та чиновники з військкомату.
У цьому ж регіоні затримано 27-річного адміністратора Telegram-каналу, який поширював геолокації ТЦК на території Канівського району.
У Хмельницькій області правоохоронці затримали завідувача відділення психіатричної лікарні, члена експертної команди з оцінки повсякденного функціонування особистості (колишній МСЕК). Він, як стверджують у СБУ, за гроші оформляв військовозобов'язаним псевдогоспіталізацію, щоб згодом ті могли отримати статус непридатних до військової служби.
Майже аналогічну схему провертали три ділки в Житомирі, які за допомогою знайомих лікарів і співробітників ТЦК оформляли ухилянтам довідки про погане здоров'я, щоб ті могли безперешкодно виїхати за кордон.
А в Кропивницькому правоохоронці виявили злочинне угруповання, члени якого відвозили "клієнтів" у прикордоння, а потім лісовими стежками, поза контрольно-пропускними пунктами, переправляли їх за кордон.
Усім затриманим уже оголошено про підозру щодо низки правопорушень, включно з пособництвом у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчиненим організованою групою, незаконним переправленням осіб через державний кордон, прийняттям пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, а також зловживанням впливом.
Якщо вину затриманих буде доведено в суді, їм загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.
