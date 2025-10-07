Нові схеми для ухилянтів ліквідовано в Україні: серед затриманих — керівники вишів (фото)

Колишній співробітник секретаріату Кабміну і керівництво низки українських вищих навчальних закладів організували схеми ухилення від мобілізації, отримуючи за свої послуги від $1500 до $13 тисяч.

Related video

Загалом на шести схемах викрито 14 організаторів, повідомляє Служба безпеки України.

У Києві в поле зору кіберфахівців СБУ потрапили колишній головний спеціаліст секретаріату Кабміну та заступник декана столичного університету. За певну винагороду вони нібито влаштовували військовозобов'язаних викладачами вишу.

У Черкаській області підозру отримала доцентка кафедри місцевого університету, яка, за версією слідства, знімала тих, хто ухиляється, від розшуку в ТЦК, і допомагала "списатися" з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів. У цьому їй допомагали знайомі лікарі та чиновники з військкомату.

До своїх схем підозрювані залучали знайомих лікарів Фото: СБУ

У цьому ж регіоні затримано 27-річного адміністратора Telegram-каналу, який поширював геолокації ТЦК на території Канівського району.

У Хмельницькій області правоохоронці затримали завідувача відділення психіатричної лікарні, члена експертної команди з оцінки повсякденного функціонування особистості (колишній МСЕК). Він, як стверджують у СБУ, за гроші оформляв військовозобов'язаним псевдогоспіталізацію, щоб згодом ті могли отримати статус непридатних до військової служби.

Організатори схем допомагали військовозобов'язаним отримати документи про погане здоров'я Фото: СБУ

Майже аналогічну схему провертали три ділки в Житомирі, які за допомогою знайомих лікарів і співробітників ТЦК оформляли ухилянтам довідки про погане здоров'я, щоб ті могли безперешкодно виїхати за кордон.

А в Кропивницькому правоохоронці виявили злочинне угруповання, члени якого відвозили "клієнтів" у прикордоння, а потім лісовими стежками, поза контрольно-пропускними пунктами, переправляли їх за кордон.

Усім затриманим уже оголошено про підозру щодо низки правопорушень, включно з пособництвом у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчиненим організованою групою, незаконним переправленням осіб через державний кордон, прийняттям пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, а також зловживанням впливом.

Правопорушники також організували схему переправлення чоловіків за кордон Фото: СБУ

Якщо вину затриманих буде доведено в суді, їм загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що Герой України Владислав Стоцький розповів про те, які тарифи на відкуп від ТЦК йому озвучили в Ужгороді.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, скільки повідомлень про порушення ТЦК виявилися правдивими.