Новейший британский танк "потолстеет": зачем Challenger 3 решили переделать (фото)

Масса новейшего британского танка Challenger 3 может превысить все ожидания и достичь 76 тонн. Это на 10 тонн больше, чем заявленный ранее предел в 66 тонн, что, по мнению экспертов, может негативно сказаться на подвижности и проходимости машины.

Рост массы танка Challenger 3 связан с установкой дополнительных элементов брони и защитных систем. Однако, по данным издания, двигатель и трансмиссия не получат должного усиления, что вызывает опасения.

"При установке всех комплектов дополнительной брони будущий основной боевой танк Великобритании будет значительно тяжелее. Последнее, но не единственное, увеличение массы, по-видимому, связано с установкой дополнительной "антидронной брони" на верхние поверхности танка", — говорится в материале.

Данное решение в некоторой степени вызывает недоумение. Дело в том, что изначально танк должен быть оснащен комплексом активной защиты Trophy. В этом случае возникает вопрос: какая необходимость устанавливать на машину еще и дополнительную броню, увеличивая вес и без того тяжелой машины.

Challenger 3 на полигоне Фото: Открытые источники

Так комментируя новость обозреватели Defense Express отметили, что для сравнения Challenger 2, при массе в 65 тонн, уже демонстрировал проблемы с маневренностью во время эксплуатации в Украине. При этом Leopard 2A6 весит около 62 тонн, а американский M1A2 Abrams — от 61 до 67 тонн в зависимости от модификации.

Британский танк Challenger 2 в Украине

Увеличение массы до 76 тонн несет и логистические риски — британской армии может потребоваться новая техника для транспортировки танков, а также обновление ремонтно-эвакуационных средств. Возможна ситуация, когда существующие машины, например M88A2, просто не смогут поднять столь тяжелый танк, как это наблюдалось с Abrams M1A2 SEP V3.

Важно

Британский Challenger 3 стал первым в мире танком, достигшим дальности боя 5000 м

Эксперты отмечают, что тенденция к росту массы бронетехники характерна для всех западных разработок, повышая их стоимость и усложняя производство. В то же время Германия планирует, чтобы новый Leopard 3 весил не более 55–60 тонн, чтобы избежать подобных проблем.

"Стоит упомянуть, что Challenger 3, несмотря ни на что, является лишь модернизацией Challenger 2. То есть новые корпуса производиться не будут, и очень сомнительно, что британцам удастся вернуть себе такую возможность, даже несмотря на свой статус "родины танков", — подытожили обозреватели.

Танк Challenger — детали модификации

Весной 2025 года Фокус писал об особенностях модификации танка Challenger 3, которым будет заниматься компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL). Аналитики Army Recognition объяснили, что улучшенная бронемашина — ответ российскому танку Т-14 "Армата".

Напомним, в Минобороны Великобритании посчитали, что комплекс активной защиты Trophy будет незаменим для новых танков Challenger 3, поскольку в ходе испытаний продемонстрировал свою эффективность, перехватив более 90% угроз.