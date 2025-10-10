Новітній британський танк "погладшає": навіщо Challenger 3 вирішили переробити (фото)

Маса новітнього британського танка Challenger 3 може перевищити всі очікування і досягти 76 тонн. Це на 10 тонн більше, ніж заявлена раніше межа в 66 тонн, що, на думку експертів, може негативно позначитися на рухливості та прохідності машини.

Зростання маси танка Challenger 3 пов'язане зі встановленням додаткових елементів броні та захисних систем. Однак, за даними видання, двигун і трансмісія не отримають належного посилення, що викликає побоювання.

"При встановленні всіх комплектів додаткової броні майбутній основний бойовий танк Великої Британії буде значно важчим. Останнє, але не єдине, збільшення маси, мабуть, пов'язане з установкою додаткової "антидронної броні" на верхні поверхні танка", — йдеться в матеріалі.

Це рішення певною мірою викликає подив. Річ у тім, що спочатку танк має бути оснащений комплексом активного захисту Trophy. У цьому разі виникає питання: яка необхідність встановлювати на машину ще й додаткову броню, збільшуючи вагу і без того важкої машини.

Challenger 3 на полігоні Фото: Відкриті джерела

Так, коментуючи новину, оглядачі Defense Express зазначили, що для порівняння Challenger 2, за маси в 65 тонн, уже демонстрував проблеми з маневреністю під час експлуатації в Україні. При цьому Leopard 2A6 важить близько 62 тонн, а американський M1A2 Abrams — від 61 до 67 тонн залежно від модифікації.

Британський танк Challenger 2 в Україні

Збільшення маси до 76 тонн несе і логістичні ризики — британській армії може знадобитися нова техніка для транспортування танків, а також оновлення ремонтно-евакуаційних засобів. Можлива ситуація, коли наявні машини, наприклад M88A2, просто не зможуть підняти настільки важкий танк, як це спостерігалося з Abrams M1A2 SEP V3.

Британський Challenger 3 став першим у світі танком, який досяг дальності бою 5000 м

Експерти зазначають, що тенденція до зростання маси бронетехніки характерна для всіх західних розробок, підвищуючи їхню вартість і ускладнюючи виробництво. Водночас Німеччина планує, щоб новий Leopard 3 важив не більше 55-60 тонн, щоб уникнути подібних проблем.

"Варто згадати, що Challenger 3, попри все, є лише модернізацією Challenger 2. Тобто нові корпуси вироблятися не будуть, і дуже сумнівно, що британцям вдасться повернути собі таку можливість, навіть попри свій статус "батьківщини танків", — підсумували оглядачі.

Танк Challenger — деталі модифікації

Навесні 2025 року Фокус писав про особливості модифікації танка Challenger 3, яким займатиметься компанія Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL). Аналітики Army Recognition пояснили, що поліпшена бронемашина — відповідь російському танку Т-14 "Армата".

Нагадаємо, в Міноборони Великої Британії вважають, що комплекс активного захисту Trophy буде незамінним для нових танків Challenger 3, оскільки під час випробувань продемонстрував свою ефективність, перехопивши понад 90% загроз.