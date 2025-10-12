В Украине могут снизить мобилизационный возраст до 23 лет: командир "ХАМ" объяснил причины

В 2026 году в Украине планируют снизить мобилизационный возраст до 23 лет из-за недостатка пехоты на фронте. Командир батальона беспилотных систем 29-й ОЗРБ "ХАМ" рассказал, что нынешние призванные имеют низкую мотивацию и недостаточную подготовку для ведения боевых действий.

Об этом он сообщил в интервью общественному деятелю и основательнице реабилитационного хаба "Защитник" Анне Максимчук. В частности, по словам командира, сейчас украинской армии ощутимо не хватает личного состава, и без достаточного количества пехоты удержание линии фронта становится все более сложной задачей. Военный считает, что снижение мобилизационного возраста до 23 лет почти неизбежно, ведь "людей просто не хватает, а без пехоты невозможно держать оборону".

"Я думаю, что в следующем году мобилизационный ресурс снизят как минимум до 23 лет. До 18, конечно, нет, но до 23 — вполне реально. Люди заканчиваются, а линию фронта надо держать", — отметил командир.

Он также рассказал о проблемах в системе базовой подготовки военнослужащих. По его словам, качество обучения остается низким, поскольку многие инструкторы никогда не участвовали в боевых действиях, а новобранцы часто имеют минимальный опыт обращения с оружием.

"Те, кто сейчас приходит, по два раза стреляли из автомата. Как можно назвать их подготовленными пехотинцами? За зарплату 20 тысяч гривен людей ничему не учат", — подчеркнул военный.

Командир также отметил, что среди новопризванных военных наблюдается низкий уровень мотивации. По его словам, многие граждане пытаются избежать службы, платя взятки военным комиссиям — от 8 до 20 тысяч долларов в зависимости от региона.

"Фактически сейчас война выглядит как война для бедных. Те, кто может заплатить, избегают службы, а остальные идут на фронт. Но в конце концов это коснется всех, потому что резерв постепенно исчерпывается", — подчеркнул командир.

Отдельно он пояснил, что для контрактников в Вооруженных силах определен четкий срок службы — три года. После его завершения военный имеет законное право уволиться. В то же время, по его словам, большинство мобилизованных не знают о своих правах и продолжают службу автоматически, без переподписания контракта.

"Контрактник имеет право уволиться после 36 месяцев службы, но многие просто не знают, как это сделать юридически правильно. У нас часто не объясняют людям их обязанности и права", — рассказал военный.

Командир также сообщил, что сейчас в составе Сухопутных войск формируется новый батальон беспилотных летательных аппаратов. Он планирует создать в пределах подразделения отдельный женский взвод численностью до 30 военнослужащих, который будет заниматься аэроразведкой и управлением дронами.

"В Украине нет отдельных женских взводов, только отдельные экипажи. Я хочу создать полноценное подразделение, где женщины смогут показать себя в работе с беспилотными системами. Даже планируем сделать внутреннее соревнование между мужскими и женскими экипажами", — поделился командир.

В конце он подчеркнул, что повышение мотивации военнослужащих и надлежащее обеспечение являются критически важными для эффективной обороны страны.

"Война так или иначе коснется каждого. Вопрос лишь в том, кто как подготовится к этому. Если власть сможет усилить мотивацию и обеспечение армии, организовать людей будет гораздо легче", — подытожил командир батальона "ХАМ".

